“La maternidad tiene un lado muy fuerte, que te cambia la vida”

21/10/2018 -

La historia de Rocío Mauri es una muestra de los cambios que la maternidad puede generar, en la forma de pensar, de ver y de encarar la vida. Quería ser periodista, pensaba que esa era su vocación. Pero la "profesión" de mamá pudo más, y a los 22 años decidió que a pesar de su inclinación por el periodismo, necesitaba seguir una carrera que le dejara más tiempo para disfrutar de su hija, Maitena Alonso Mauri, que ya tiene tres añitos, y crece al influjo de una mamá que la quiere libre, que sea ella misma, y que cuente con las herramientas para hacerle frente a una vida que se presenta con muchas complicaciones.

"Tenía 22 años y estaba estudiando periodismo cuando quedé de encargue, y ante la maternidad, cambió mucho mi forma de ver las cosas. Me di cuenta de que el periodismo no era lo que yo quería hacer ya de mi vida, porque deseaba espacio para la familia y me parecía que era una profesión que te insume mucho tiempo, mucha dedicación, y no iría con la intención de familia que quería. Quería un equilibrio entre la profesión y la familia, para tener más tiempo para dedicarle a mi hija. Ahora estoy estudiando para maestra, y me parece que es algo que me dejará más tiempo", cuenta Rocío.

Sobre a qué cosas cambiaron en su vida a raíz de su maternidad, dijo que fundamentalmente fue su "modo de ver la infancia".

"Empecé a leer mucho, y a tener en cuenta la importancia que tiene invertir en la infancia, en la salud psicológica y emocional de los chicos, de mi propio hijo y de todos los chicos en general. Decimos mucho que los chicos son el futuro y en verdad es así, y de pronto, las ideas que se vayan haciendo, el amor que reciban, la educación que reciban, es lo que ellos le van a devolver al mundo, y van a formar ellos la sociedad", fundamentó.

Y en esa línea, establece su criterio de crianza de su hija. "No da lo mismo que la cuide la niñera a que la cuide yo; no da igual tratarla de tal o cual manera, y realmente hay que reflexionar sobre el lugar que tiene la familia, el lugar que tienen la madre y el padre; cómo nos vinculamos con los chicos, y todo eso es no lo tenía en claro antes de ser mamá, y me ha cambiado muchísimo", asegura.

Criar desde la verdad

Rocío tiene en claro que es un gran desafío la crianza de un hijo en estos tiempos de una sociedad convulsionada por graves riesgos, y por ello, apuesta a que su hija enfrente a la sociedad con las mejores herramientas.

"Yo crío a mi hija desde la verdad. Ella está por cumplir cuatro años, y yo respondo las preguntas que me hace, bajándolas a su edad, de la manera más sincera posible. No le escondo el dolor, ni la tristeza, ni la pobreza, ni nada de lo que ve trato de hacerle pasar por otra cosa. Yo quiero que ella vea las cosas como son, que, lo más objetivamente posible, pueda conectarse con la realidad. Desde la igualdad de género, desde la desigualdad social o desde las cosas más simples de la naturaleza. Que pueda llegar a interpretar y conectarse con esas cosas, trato de no venderle otras cosas", contó. Y no está ajena a los peligros a los que están expuestos los chicos hoy en día, y dice que, al igual que muchos padres, el temor que tiene "es al abuso sexual, algo que está muy latente".

"Creo que hay que explicarle de qué se tratan estas cosas para que sepa identificar lo que no está bien que le pase o que le hagan, pero tampoco se puede vivir preso del miedo. Además, trato de educarla en el diálogo, como para que ella tenga confianza para contarme las cosas", amplió la joven mamá.