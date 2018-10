FÚNEBRES | 21 de octubre de 2018

21/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Lorenzo Adolfo Toloza

Carla Fabiana Chávez

Ricardo Esteban Sánchez

Berta Leonor Frías

José del Jesús Sierra

Rosa Ramona Sosa

Juan Manuel Arias (La Banda)

José Roberto Prado

Sepelios Participaciones

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad participan el fallecimiento de la querida María y abrazan en el dolor a su hijo Néstor y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus primas hermanas Rosi Muñoz, Marta Muñoz, su esposo Luis Palmeyro y su hijo Luis Adolfo participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de La Paz.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Su prima hermana Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morelini y sus nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Su prima Noemí del V. Campos y Luis G. Quadrelli, sus hijas Analia Cecilia Quadrelli de Zucarino, Fernanda Noemí y nietos Luis Enzo Quadrelli y Alfonso Bisioli Quadrelli, participan con dolor su fallecimiento.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Gringo, descansa en la casa del Padre. Sus amigas de la infancia: Amelia, Chochi y Luis Carrera; Kita y Clarita Soriano lo despiden con gran afecto y acompañan a la familia y a la querida Mirta en estos momentos de dolor.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Olga Nazario, Adita Flores y Kita Soriano participan el fallecimiento del primo hermano de las estimadas amigas Rosi, Marta y Silvia, acompañándolas en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la casa de Dios Padre.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Las amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo hermano de Silvia. La Saludan con un abrazo fraterno en estos tristes momentos. Descansa en paz y brille para el la luz que no tiene fin.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Susana A. Barraza participa su deceso y acompaña con cariño a Mirta y su familia. Ruega oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Guillermo Sanmarco, su esposa Liliana Bellés e hijos Lili, Guillo y Ele, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Eugenia Médez, sus hijos Néstor, Maru y Ale, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos, Jorge Luis, Ana María, Víctor, Carli, Lucas y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Ex directivos, socios y simpatizante del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Zavaleta, Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacare Suarez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha (Rubio) Argañaraz , Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suarez, Ing. Rodolfo Ibáñez, Tomas Gringo Corona, Roberto Roldan, Carlos Tito Pérez participan con dolor su fallecimiento.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Estanislao Kozlowski y familia participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. "Ya partiste al Reino de los Cielos, quiso el Señor que estés ante su presencia. Que el Señor te bendiga y te guarde, te ilumine, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, te mire con dulzura y amor y te conceda la paz eterna". Sus amigas Zulema y Lita Beatriz Taboada acompañan con profundo dolor a toda su familia, rogando por su eterno descanso. Elevan una oración en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Víctor Alegre Viaña, sus hijos María Fernanda, María Alejandra, Tato y Santiago participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. La "Comisión Directiva" fundadora de la Asociación Atlética Quimsa, presidida por el Dr. Héctor Manuel Führ comparte con sentimiento de profundo dolor el fallecimiento de quien fuera un estrecho colaborador de la construcción del Estadio Ciudad y vocal titular de la 1ra. Comisión directiva de la institución en 1989. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y le pedimos al Señor que lo tenga en un lugar de privilegio en su nueva morada. Eleva oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Rodolfo Choly, Martín y flia. y Graciela Moyano participan con profunda tristeza el fallecimiento del apreciado Gringo, ex vecino y amigo de la juventud con quien compartieron gratos momentos con su respectivas familias de la calle Entre Ríos y acompañan a su hermana Mirta, a sus hijas Sandra, Marcelo, Andrea y a Raquel ante irreparable pérdida. Que el Señor de la Misericordia le dé el descanso eterno. Elevan oraciones.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Su ahijado Martín Bunge, su esposa e hija participan con profundo dolor el fallecimiento del Tío Gringo" y acompañan a sus hijos, hermana y demás familiares. Que descanse en paz. Así sea.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Isabel Arjona vda. de Sosa, sus hijos Susana, Hector y Fernando con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Gringo y acompañan a su flia. en tan doloroso trance.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Juan Carlos Paz, su esposa Cristina Arjona junto con sus hijos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de su Amigo Gringo y ruegan pronta resignación cristiana para sus familiares.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Felipe Zavaleta, Elias Pellene, Juan Coronel, Luis Carrizo y flia., y Kike Villalba, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. La Honorable Comisión Directiva de la A.A. Quimsa participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex dirigente y socio vitalicio, sus respectivas disciplinas deportivas, empleados participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. José Daniel Auad y sus padres acompañan en estos momentos de dolor a su amigo Machi por la irreparable pérdida de su padre y ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, CARLA FABIANA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Rodrigo Ruiz, sus hijos Rafael, su madre Karina Chávez, su hnos Fabian, Julián, Braian, Cintia, Silvia y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio VUELTA LA BARRANCA. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. L A PLATA 162 -TEL. 4219787.

CORONEL DE ALDERETE, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. El Jardín Nº 30 "Infanta Mendocina" participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del compañero de trabajo Julio Coronel. Elevan oraciones en su memoria.

FRÍAS, BERTA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus hijos Maria Rosa, Juana, Valle, Antonia, Norma, Julio, Silvia, Carlos, Fernanda, Carolina, Daniela. Hijos Politicos Humberto, Maria nietos y bisnietos. Sus Restos Fueron Inhumados En El Cem. San Marcos Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL.4219787.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (CONI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Su hermana Eugenia Gomez Jensen, sus hijos Maria Cruz, Sebastian y Eugenio Gomez Paz. y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (CONI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Su hermano Alejandro Gomez Jensen y Graciela Sarquiz, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. Luis A. Sosa, Miguel Chara y flia, participan con dolor y acompañan a sus padres, hermanos ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Sus vecinos: Lidia de Juárez y flia., Yoli Juárez y flia., María de los Ángeles Galván y flia., Clarita Gomes y flia., José Vela y flia. y Achuch y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria, pidiendo a Dios resignación cristiana para toda su familia.

LÓPEZ, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. Tu paso fue corto, más tu vuelo, infinito. Hasta el reencuentro, May. Tu tía Tita López de Espeche, tus primos Gabriel, Ana Carolina, Joel, Sandra Gonzalez y Santiago de Dios, tus sobrinos Yamil y Valentina Espeche, Martina y Felipe Gallardo elevan oraciones a tu querida memoria.

PRADO, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su esposa María Cervantes, hijos Mirian, Mariabelen, Mario, hijos pol. nietos, bisnietos y demás famil. part. su falle. y sus restos fueron inhumados en el cem. El Descanso. Serv. Carusdo Cia ar. de Seguro ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SÁNCHEZ, RICARDO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus hijos Cristian Daniel, Jose Luis, Gabriela, Luciana, Silvina, Nietos Yuliana, Pía, Sofia, Fabricio, Victoria, Eva, Bruno, Su hno Jose, Luis y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio LA PIEDAD. COB. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. L A PLATA 162 -TEL. 4219787.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus hijos José Emilio, Gustavo Daniel, Norma Karina y Cristian Alfredo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Personal directivo, docentee maestanza de la Esc. 237 Dr. Ricardo Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Norma Karina Sierra. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Hugo Sialle y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Comopañeros de trabajo de su hijo Cristian participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Gustavo Flaja, Valeria Carabajal y sus hijas Camila y Aldana participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus amigos de la mesa de cafe del Jockey Club despiden a su estimado amigo con tristeza y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones a Dios nuestro Señor por su feliz resurrección.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Dr. Hugo H. Rodríguez participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan triste momento.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Jorge Alberto Gómez Paz participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Los empleados del Jockey Club participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en tan triste momento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Dr. Carlos A. Gozal participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en tan triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. La H. C. D. del Jockey Club de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del amigo José y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en tan difícil momento.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Sus amigos Carlos Gomez, Dr. Martin Perez, Ricardo Colman, Luis Montenegro y Coty Suárez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su entrañable amigo de siempre Hugo Elías y Gringa, sus hijos Walter, Doris, Silvina, Marcelo y Miriam participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOSA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Sus hijos Norma, Veronica, Ricardo, Julio y Lucas, h. pol. Esequiel, nietos Fabian, Marcos, Tobias, Lautaro, Lara, Lujan, Victoria, Gabriela part. su fallec. y que sus restos serán inhumad. a las 11 hs en el cem. La Misericordia. Serv. Iosep. ORG, ANTONIO GUBAIRA HNOS S.RL.

TOLOZA, LORENZO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su esposa Estela, sus hijos Mario, Noemi, Belen, Sebastián, Aldana, nietos Alejandro, Nicolas, Guadalupe, Julieta, Fiama, Mayron y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio LOS FLORES. COB. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. L A PLATA 162 -TEL. 4219787.

ARIAS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Sus hijos Johnny, Riky, Lorena, Claudio, h. pol. Paula, Pato, Ricardo, Mary, nietos y demás famil. part. su fallec. y que sus restos serán in hum. a las 9 hs en el cem. La Misericordia C/D Belgrano 532 sala velatoria Servicio iosep. ORG. AN TONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ARIAS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Silenciosamente desplegaste las alas para empren der el vuelo hacia la eternidad. Descansa en los brazos amorosos del Señor para gozar de la paz infinita junto a tu amada hija y esposa. Su hermana política Yolanda Garbarini de Arias, sus sobrinas Mónica Arias, Miryam Arias, Alberto Proserpio, sus sobrinos nietos Federico, Constanza, Ramiro, Sol y Lucas, acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Belgrano 532 y serán sepultados hoyt a las 9 en el cementerio La Misericordia.

ARIAS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Los integrantes de la comisión directiva, socios, allegados, integrantes del grupo "Volver a vivir" y de las academias de patin, jugo, tae kwon do, voley, basquet, folclore, guitarra, encargados de cantina del club San Carlos Unidos, participan el fallecimiento del señor padre del protesorero de la institución Juan Jhony Arias, pidiendo a Dios que le conceda el descanso eterno, y le de resignación a sus familiares.

MALDONADO, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Señor, ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. La comunidad educativa de Instituto de Formación Docente Nº5 participa el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Manuel Maldonado.

MANSILLA, RODOLFO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Su amigo y compañero de trabajo Juan A. Fabrini que siempre lo va a recordar, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva plegaria por su descanso eterno y pronta resignación de quienes tanto lo quisimos.

PÁEZ, BONIFACIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Su ahijada Keka Dolores, Anabella y José Diaz, acompañan a la flia y participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

PÁEZ, BONIFACIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. La Asociación Civil "El Bochín" participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio y amigo "Panchito". Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PÁEZ, BONIFACIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. José Rossi, Pety, Rafaela y Cuper participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

Invitación a Misa

ÁVILA, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Jesus dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá por siempre " Sus compadres Tomás Cianferoni y Sra. y familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Iglesia Sagrado Corazón al cumplirse nueve dias de su partida al Reino Celestial.

BRIZUELA, ARMANDO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/10|. Su esposa Noemí Farías e hijos Cintia y Adrian; Alina y Santiago; Jesús y Noelia; Raquel y Patricia, nietos Milena, Mika, Catalina y Fátima; Jazmina, Francisco y Bauti, hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla La Misericordia, Bº Cáceres.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Que tristeza nos embarga con tu partida Roberto querido, Gracias por tanto amor que nos brindaste en el transcurso de tu vida. Alegre y de buena persona, te extrañaré más. Descansa en paz. Su esposa Susan Kleikalo, sus hijos Susana, Roque, Ani y Alejandro, sus hijos políticos Vale, Maxi, nietos Rodrigo, Marcelito, Vero, Abdo y Oriana, hermanos Raúl y Nora; Héctor y Liliana, Rosa, Noemí, Luisa y sus respectivas familias agradecen al personal del Instituto de Cardiología, autoridades del Iosep, Gremio de Atsa en la persona de José Arce, compañeros de su hermano de la escuela Industrial, amigos, vecinos del Bº 25 de Mayo La Banda y Bº Cáceres y a todas las personas que hicieron llegar sus condolencias e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Capilla La Misericordia, Bº Cáceres.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Querido hermano descansa en paz. Su hermana Rosa Brizuela e hijos: Raúl Cardozo; Karina y Saúl; Armando y Nélida; Guadalupe y Rodolfo; Gloria y Facundo, nietos Pía, Exequiel, Fabri, Nahuel, Jazmín, Amira y Cristal, Iara, Vicente, Juan Diego y Ana Paula invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla La Misericordia, Bº Cáceres.

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Cuánto lamenté tu muerte desade lejos al no estar, para poder despedirte como siempre me decías con mucha alegría, ocurrencias, con tu vino tinto y tus infalatables mariachis y tangos ..., tíos, casualidades de la vida, hoy recordandote tus (9 nueve dias) y tambien (8 años) de tu querido hermano Saquini y a mi madre querida en su día. Dios los tenga en la gloria y yo en mi corazon por siempre, los quiero. Tu sobrina Rita Noelia Brizuela, Luis, Tade, Emma y Jazmin invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en capilla de la Divina Misericordia (Gargaro y Gomez Cornet Bº Caceres).

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Roberto querido asá, hoy no estás entre nosotros. Pero si con tus seres queridos en el cielo. te recordaré con tu bello humor, ya 9 (nueve ) dias que partiste. Haz hoy tus monerías junto a mi madre y dale un enorme beso. Siempre en nuestro corazon mi Mariachi Loco. Tu sobrina Gabriela Brizuela, Marta Milagros, Ignacio Nahuel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en capilla de la Divina Misericordia (Gargaro y Gomez Cornet Bº Caceres).

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Querido hermano hoy estamos en familia con amigos y vecinos recordandote tu partida al reino del Señor. Estarás siempre presente en nuestras reuniones rememorando tus ocurrencias. Descansa en paz. Tu hermano Teco, Nora, Lucas Maria y Pia Juárez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en capilla de la Divina Misericordia (Gargaro y Gomez Cornet Bº Caceres).

BRIZUELA, ROBERTO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Con inmenso dolor participa su fallecimiento Julio Brandan, Rosa y Familia e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Capilla La Misericordia, Bº Cáceres.

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/77|. Su madre Blanca Galván, sus hermanos Edgar y Blanca Herminia, sus cuñados Claudia y Lucas, sus sobrinos Florencia, Edgardo, Abraham y Máximo invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, Bº Sáenz Peña, al recordarse 41 años de su fallecimiento y 53 de su natalicio. Se ruegan oraciones en su memoria.

NÚÑEZ DE LEZCANO, FRANCISCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/13|. Madre: tu nos enseñaste que las rosas son las que mejor se lucen, en los jardines por su hermosura, a las que debemos tratar con delicadeza pues debajo del engañoso verdor de sus hojas, ocultas están sus espinas. Nosotros logramos convertirlas en flores de rosas en tu nombre Franchezca, en tu nombre. Sus hijos Rodolfo Agustín, Francisco Edgardo y Liliana Elizabeth Lezcano Nuñez y respectivas familias.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Al cumplirse tres meses de su fallecimiento se invita a la misa en parroquia San José de calle Juncal, hoy a las 21 hs. Siempre en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Tu esposa Tola, tus hijos y nietos. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/17|. Padre querido, hoy hace un año que te convertiste en nuestro angel. Jamás te olvidaremos. Fuiste el mejor padre. Siempre vivirás en nuestro corazón. Norma. tus hijos Cristina, Miguel, Matías, Lucas, hijos politicos Marcelo y Grecia invitan a la misa que se oficiara en la Pquia. Santa Rita a las 20 al cumplir un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ DE LLUGDAR, IBERIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/96|. El Jueves 18 se sumplieron 22 años de tu triste partida, 22 años que nos dejaste madre querida. En este dìa tan especial es el día de la Madre, que el Señor te haga descansar en la región de la luz, de la paz, donde moran los angeles y santos. Tus hijoas en el afecto que nunca te olvidan Fidelia y Aldo Sebestián, harán oficiar una misa hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apótol, para rogar por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, MANUEL HILARION (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/17|. Hoy estarías cumpliendo 90 años, desde aquí te recordamos tus hijas: Rosa, Ester y Amanda, tus nietos, bisnietos e hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.'' Que la luz brille en tu alma eternao'.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Hermano, dejaste un dolor muy grande en nuestros corazones. Te extrañamos un montón, que descanses en paz y brille para tí la luz que no tiene fin. Sus hermanos, hnos. políticos, sobrinos y primos y demás familiares agradecen profundamente a sus compañeros, personal directivo, docentes, escuela Ricardo Rojas, Escuela Nº 42 Marcos Sastre comunidad esc. 409, supervisor Zalazar, amigos, vecinos, a todos muchas gracias e invitan a la misa a oficiarse hoy a las 17.30 hs en la capilla Nuestro Sr. del Milagro, de la Falda, dpto Banda.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Nos dejaste un vacío grande en nuestros corazones. te amamos. Que Dios te tenga en la gloria, danos fuerzas para continuar. Tus hermanos Dora, Valle, Saul agradecen a todas las personas por las muestras de cariño y afecto que nos brindaron especialmente al padre Angelo e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 17.30 en la capilla Nuestro Sr. de Milagro, de la Falda, dpto Banda.

ROJAS, ANITA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/76|. Mamá: Hoy te tenga en mi alma, te recordaré siempre.Tus hijas Rosa, Ester y Amanda, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a la 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. ''Que la luz brille en tu alma eterna''.

RUIZ, RAÚL ENRIQUE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección|. Querido sobrino hoy es tu cumple, te recueda tu tia Rosa, tu mamá Ester y su madrina Amanda y toda tu familia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol. ''Que la luz brille en tu alma eterna''.

Recordatorios

ALDERETE DE FIGUEROA, ILDA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/18|. Jamás se va lo que queda abrazado al alma. Y vas a seguir siempre con nosotros. Te extrañamos Ma, a un mes de tu partida. su esposo Claudio, hijos Pame y Seba y nietitos Matteo y Bubu.

PÁEZ DE GUARDO, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/14|. Madre, estas blancas flores que hoy te vengo a traer las compre con lágrimas en los ojos. Ellas me dicen no llores ¡Cómo no voy a llorar! Cuando me pongo a pensar la triste tumba que entierra sobre ti tanta tierra y no poderte abrazar ni besar. Te extraño tanto! Su hija Cecilia Páez (Pimky), sus nietos Jor, Ceci y Máximo te recuerdan con cariño.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Día de la Madre. Hoy es el día más lindo y bello. Inés querida, vos que criaste a tus hijos con tanto cariño y amor. Hoy estamos tristes porque no estás pero estás con tu hijo Héctor y tus seres queridos. Te extrañamos. Tu esposo Leonardo, tu hijo Carlos y Chili, tus nietos, bisnietas Carmela y Alma, ruegan una oración.

SALVATIERRA, MARIA - SALVATIERRA, BARBARITA - SALVATIERRA ESTHER - VEGA BLANCA - ARANDA, ALBA (q.e.p.d.) Tu hija, tu sobrina, tu nuera y tu prima, Nancy, las recuerda con inmenso cariño en este Día de la Madre. Dios bendiga sus almas y brille para ustedes la luz que no tiene fin. Besos al cielo.

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. Amaneció; es el Día de la Madre. Solo acaricio su foto y recuerdo a esa mujer guerrera pero simple que vivió para darle lo mejor a su familia, inculcando los valores más puros y valiosos para la vida del ser humano. Siempre admiré su servicio a los que necesitaban de usted y la valentía para enfrentar la vida, eso nunca lo olvidaré. Vive en mi dirán que estoy con las personas que partieron que ya no están, pero no saben que junto a mi padre son mis ángeles protectores, que cuidan de mi junto a Jesús. Dios nos pide más fe, esperanza y confianza en El, yo pido para que estén en el reino celestial con mi fe, esperanza que descansen en paz, confianza de que Jesús y María la llevará con mi padre para ver brillar la luz que no tiene fin. En cada flor, sonrisa, alegría o llanto me acompaña usted. ¡¡¡Mami qué difícil es mi vida sin usted!!! Benditas sean las madres que como la mía partieron más allá del sol para alabar y glorificar a Jesús. La amé, la amo y la amaré. Su hija Mirta.

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Tus hijos: Dora, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan con cariño en éste tu día. Que Dios te tenga en su gloria.

MORENO, MARIANO FRANCISCO (Chito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/15|. Estás en cada pajarito que canta, en cada brotecito que sale abriéndose paso, en cada chacarera con bombo, en el viento norte encuentro tu perfume y cada bichito del monte me habla de vos. ¡Papito querido, nuestro amor nos mantiene siempre unidos! Tu hija, Rebeca Moreno.