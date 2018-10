Old Lions cayó en Salta y no clasificó a playoffs

21/10/2018 -

Old Lions cayó en Salta ante Universitario por 40 a 15 y de esta manera no pudo meterse en los playoffs del Torneo Regional del NOA, ya que necesitaba ganar su encuentro por la última fecha del Top 10 y esperar además una caída de Tucumán Lawn Tennis, algo que tampoco sucedió. De todas maneras, la campaña de los viejos leones en este 2018 superó todas las expectativas, ya que jugaron de igual con todos sus rivales y consiguieron triunfos ante poderosos como Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia, además de haber puesto en aprietos a los más encumbrados de la región. Con los resultados, Tucumán Rugby y Tarcos se clasificaron directamente a semfinales, en tanto que Universitario de Tucumán, Huirapuca, Natación y Gimnasia y Tucumán Lawn Tennis jugarán los cuartos de final, completando un cuadro de seis equipos tucumanos en la definición.

En cuanto al partido, Old Lions terminó pagando cara la gran cantidad de bajas que fue acumulando a lo largo del certamen y que hicieron que afronte este ultimo encuentro con poco jugadores titulares.

Aún así, los santiagueños jugaron un buen primer tiempo y se fueron al descanso ganando 8 a 7, ventaja que ampliaron a poco de iniciado el complemento con un try de Adrián Arévalo. Sin embargo a partir de ese momento el local fue el absoluto dominador de las acciones, aprovechando además el hombre de más con el que afrontó toda la segunda mitad por expulsión de Marcos Gómez. Así, los salteños llegaron al try en cuatro oportunidades para terminar redondeando la derrota más abultada de Old Lions en toda la temporada.

Por su parte, se suspendió el duelo Lawn Tennis/Aguará Guazó, por lluvia.

Posiciones finales del Top 10: 1) Tucumán Rugby 39; 2) Tarcos 28; 3) Huirapuca 23; 4) Natación y Gimnasia 22; 5) Tucumán Lawn Tennis 21; 6) Universitario (Tuc) 20 (clas. a cuartos); 7) Universitario (Sal) 20; 8) Old Lions 15; 9) Jockey (Sal) 15; 10) Lince 6. Cuartos de final: Huirapuca vs. Universitario y Natación y Gimnasia vs. Tuc. Lawn Tennis.