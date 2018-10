El "Aurinegro" busca retornar a la victoria ante el "Lobo" jujeño

Fotos OPORTUNIDAD. Si Mitre suma hoy los tres puntos en juego, se subirá a lo más alto de la tabla de posiciones, al menos hasta que Chicago juegue mañana.

21/10/2018 -

Mitre pretende ser uno de los equipos protagonistas del Nacional B y esta tarde tendrá la posibilidad de demostrarlo, cuando desde las 17 visite en Jujuy a Gimnasia y Esgrima, en el marco de la séptima fecha del Torneo Nacional B.

El encuentro se jugará en el estadio 23 de Agosto y será arbitrado por José Carreras.

En la fecha pasada, el equipo de Alfredo Grelak no tuvo una buena actuación y sufrió la primera derrota en el campeonato al caer por 3-0 ante Arsenal y esta tarde tendrá que mostrar otra faceta si pretende sumar los tres puntos.

Cómo llegan

El "Aurinegro" se ubica en la cuarta posición, con 13 unidades, dos menos que el puntero Nueva Chicago y en caso de ganar, podría dar el salto hacia la cima, al menos hasta que el "Torito" se enfrente ante Central Córdoba, algo que se le negó en la jornada pasada en Sarandí.

El equipo dirigido por Alfredo Grelak trabajó de buena manera durante la semana, aunque no pudo realizar la práctica formal de fútbol por las intensas lluvias que azotaron nuestra ciudad y por ende se preservó el campo de juego. Todos los futbolistas se encuentran en excelentes condiciones para afrontar lo que se viene

Por su parte, en el local, que suma 6 puntos y se ubica en la 14ª ubicación, la primera prueba fue superada por Morales Santos. Gimnasia de Jujuy tendrá otro partido decisivo para salir de zona de descenso ante Mitre.

El triunfo ante Instituto cambió un poco la cara del plantel. Le dio sin dudas cierta motivación, después de unos largos once encuentros en los que no saboreaba la victoria. El técnico trabajó y limó algunos detalles de lo que dejó el cotejo anterior, teniendo en cuenta que cinco jugadores fueron los que debutaron en la titularidad y algunos en puestos que no venían jugando.

"Estamos con muchas ganas de revertir esa imagen. Este grupo está capacitado para salir de estas situaciones. Debemos asimilar el golpe para poder plasmar el juego dentro de la cancha", aseguró el mediocampista Daniel González en la previa de este encuentro.

"Será una linda oportunidad para revertir la imagen que mostramos en el partido pasado, pero tampoco será fácil porque Gimnasia también está obligado a ganar y con el triunfo que logró ante Instituto puede llegar en alza. Pero nosotros debemos enfocarnos en recuperar el juego y la fortaleza defensiva", amplió el mediocampista ex Defensa y Justicia.