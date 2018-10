Pablo Pérez lamentó la oportunidad malograda

21/10/2018 -

Pablo Pérez tuvo en sus pies la victoria para Boca, en una de las últimas jugadas del partido que terminó empatado en cero ante Rosario Central, pero su remate, defectuoso, desde el área chica se fue incríblemente por encima del travesaño.

El mediocampista de Boca, que reemplazó en el complemento a Mauro Zárate en el complemento, repasó la jugada luego del encuentro y lamentó la situación que desperdició.

"No veo por dónde pasa la pelota y me la encuentro. Cuando quise rematar desde el piso, le pifio, me pega en la cara y sale. Si me das cien pelotas más, las meto a todas. Esta se fue afuera", comentó un Pablo Perez resignado.

Por otro lado, el futbolista rosarino de 33 años evaluó el desarrollo el partido. "Fue incómodo. Nosotros no jugamos bien y la clave estuvo ahí. A ellos les vino bien el partido. Cuando se cierran son un equipo difícil y es mérito de ellos que no le pudimos entrar", indicó convencido.

"De contragolpe pudieron haber concretado y creo que el empate estuvo bien", agregó el áspero mediocampista, al tiempo que advirtió que el equipo "está muy bien" para enfrentar el miércoles a Palmeiras, por la Copa Libertadores.