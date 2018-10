Detienen a un profesor por acosar vía Whatsapp a un alumno adolescente, hijo de una funcionaria

Fotos PROCEDIMIENTO. El profesor está detenido y la Fiscalía extrae el contenido de su celular.

21/10/2018 -

Un profesor del interior de la provincia fue detenido, acusado de acosar a uno de sus alumnos vía whatsapp con mensajes de fuerte contenido sexual.

"Promoción o facilitación de la corrupción", son los cargos endilgados por la Unidad de Abuso Sexual y Violencia Institucional", a cargo de Érika Leguizamón, Belkis Alderete y Jésica Lucas.

La historia se supo cuando un joven porteño, primo de la víctima, llamó por teléfono a su tía, madre del estudiante aludido y le contó que el joven era acosado por su profesor y que las pruebas estaban en su celular.

Explicaciones

En efecto, la funcionaria descubrió 15 mensajes por whatsapp: todos conllevaban la impronta del contenido sexual.

La madre fue al colegio y reclamó explicaciones a la rectora, quien llamó de inmediato al profesor.

El docente habría indicado que desconocía el suceso. "Me sacaron el celular e hicieron esa broma desagradable", habría señalado.

La rectora por su parte le habría aconsejado a la funcionaria realizar, ante la duda, una exposición reservada en el destacamento del pueblo, Quebrachos.

Investigación

Así se hizo. De allí la habrían derivado a la Seccional 33, pero se tradujo ya en una denuncia penal.

"Yo voy a defender lo mío, que es mi hijo; no me alcanza con que el profesor sostenga que fue una broma y que él no tiene responsabilidades", subrayó anoche a EL LIBERAL la funcionaria.

Efectivamente, dos días después de la denuncia, la policía hizo procedimientos en la casa del profesor en Ojo de Agua y en varios domicilios del lugar del departamento Quebrachos, donde funciona el colegio. El hombre quedó detenido y esta semana será trasladado a la Capital.

En forma paralela, la Fiscalía se nutre de pruebas científicas: tiene el celular del cual partieron los whatsapp, pero su dueño niega haberlos escrito.

Urgente, se pidió la sábana telefónica e se indagará en la actividad del profesor en los días previos y posteriores a la salida de los mensajes.

El Consejo, también

El escándalo generó una investigación paralela del Consejo de Educación.

Ya habrían declarado, las autoridades y ahora le seguirán colegas del docente, trascendió.

En virtud de los tiempos legales, esta semana la Fiscalía arribará a audiencia con el fin de extender la detención del profesor.

Asmismo, prepara testimoniales, un informe socioambiental, Cámara Gesell al alumno y pericias psicológicas.

La defensa abogará por la inmediata libertad.