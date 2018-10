Moyano y dirigentes opositores en misa "por pan, paz y trabajo"

21/10/2018 -

El arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, dijo hoy que "el futuro de la Nación no está únicamente en manos de los dirigentes: está fundamentalmente en manos de nuestro pueblo", durante su homilía en la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Luján, convocada por el Frente Sindical del jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano.

Moyano y su hijo Pablo, participaron de la misa denominada "por pan, paz y trabajo".

‘Si realmente queremos un cambio positivo tenemos que asumir humildemente nuestra sana interdependencia. Pero interacción no es nunca sinónimo de imposición.

"No nos dejemos robar el entusiasmo. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la alegría permanente, no nos dejemos robar la comunidad".

La convocatoria a la misa y la participación de Radrizzani como celebrante produjo algunas controversias en el seno de la cúpula de la Iglesia por el evidente carácter político opositor de la iniciativa.

Se dieron cita los sindicalistas Omar Plaini (Canillitas), Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Roberto Baradel (Suteba) y Néstor Segovia (metrodelegados).

Entre los dirigentes políticos estuvieron los diputados nacionales Daniel Scioli, Felipe Solá, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y Fernando Espinoza.

En el frente del altar también participó la plana mayor de los intendentes justicialistas bonaerense, como Gustavo Menéndez (Merlo), Verónica Magario (La Matanza), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariano Cascallares (Alte. Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda).

También estuvo el ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Gustavo Vera (La Alameda) y Juan Grabois (CTEP).