Tortonese, sin pelos en la lengua en contra del "Pelado"

21/10/2018

Humberto Tortonese tenía que reemplazar a Guillermo "Pelado" López en "Antes que sea tarde" (América), por tres meses. Sin embargo, el conductor se fue antes y hasta el momento nunca había contado los motivos. Al ser consultado sobre su salida, reveló: "Me llamaron para reemplazar al Pelado López, pero no soportó que yo lo reemplazara y venía todos los días, me molestó y me fui. Era tremendo". En "Modo Sábado", explicó: "Él venía todos los días al principio del programa como a cuidar sus cosas, como si estuviera robándole algo".