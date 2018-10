Anamá, en el ojo de la tormenta: la acusan de maltrato

21/10/2018 -

Según contaron en "Chismoses", la ex modelo brasilera Anamá Ferreira fue acusada de maltratar a los empleados de una peluquería, a la cual asistía habitualmente, y por eso tiene prohibida la entrada hasta que cambie su actitud. "No vengas más. Con este maltrato no te queremos más acá", le habrían dicho a la morocha y le pidieron que respete a los trabajadores del salón. Tras su enojo con el programa de Luciana Salazar, Anamá Ferreira volvió a protagonizar otro escándalo.