CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de octubre de 2018

22/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. MORENO (R)

20.00 CULTURAR TV

21.00 VIVIR SANTIAGO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUIMSA - VIVO

23.00 IRON SPORT


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 PUNTO DE ENCUENTRO

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

13.30 EN PLENITUD

14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

14.30 EN BOCA DE TODOS

15.00 SEGURIDAD VIAL

15.30 TIEMPO REAL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 DEPORTE EXPRESS.

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS V

23.30 TE QUIERO, BANDA


PELÍCULAS

CINEMAX

06.08 UN MONSTRUO EN PARÍS

07.50 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

10.21 AMIGAS INSEPARABLES

12.41 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

15.12 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

17.06 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

19.36 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

22.07 EL DÍA DEL APOCALIPSIS


TCM

08.20 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.25 LA NIÑERA

11.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

14.30 SOY ESPÍA

16.14 DETECTIVE POR ERROR

17.50 LAS AVENTURAS DE JIM WEST

19.52 UN DETECTIVE EN EL KINDER

22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

23.45 LÍNEA MORTAL

 

TNT

06.00 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

07.40 EL PODER DEL TALISMÁN

09.21 MATILDA

11.04 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

13.32 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

15.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

17.59 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

19.59 ROBO EN LAS ALTURAS

22.00 MAGIC MIKE XXL

 

SPACE

08.27 LOS FEDERALES

10.54 UN JUEGO VS. EL DESTINO

13.19 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

15.25 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.37 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

20.21 EN EL TORNADO

22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR

23.58 PESADILLA EN LA CALLE ELM

 

CINECANAL

10.22 MEJOR... IMPOSIBLE

12.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA

14.57 MARMADUKE

16.40 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

18.32 THE SITTER

20.00 LA ENVIDIA MATA

21.47 LOCO POR MARY

00.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

 

SONY

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

12.00 ESTACIÓN 19

14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 QUERIDO JOHN

22.00 ESTACIÓN 19


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU

DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.


CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22/10 - 24/10 17:00 (Cast)

VENOM (3D)

CÓMIC ACCION (+ 13 AÑOS)

22/10 19:30hs (Cast) 22:00hs (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

22/10- 24/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

20:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP) DURACION: 104 Minutos

22/10 - 24/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35

(Cast)

CHRISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

22/10 -24/10- 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN,

UN REENCUENTRO

INOLVIDABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 -

22:50 SUBTITULADA 2D 22:50 -

(SOLO EL JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY

ESTRENO 01-11-2018 / CASTELLANO

2D 20:00 - 22:50 / SUBTITULADA 2D

22:50 - (SOLO EL JUEVES)

HALLOWEEN ESTRENO 25-10-

2018

CASTELLANO 2D 22:30 (subtitulado solo jueves)

 
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