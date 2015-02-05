CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de octubre de 2018
Por El Liberal
22/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.10 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. MORENO (R)
20.00 CULTURAR TV
21.00 VIVIR SANTIAGO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO VS. QUIMSA - VIVO
23.00 IRON SPORT
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 PUNTO DE ENCUENTRO
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
13.30 EN PLENITUD
14.00 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
14.30 EN BOCA DE TODOS
15.00 SEGURIDAD VIAL
15.30 TIEMPO REAL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 DEPORTE EXPRESS.
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS V
23.30 TE QUIERO, BANDA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.08 UN MONSTRUO EN PARÍS
07.50 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
10.21 AMIGAS INSEPARABLES
12.41 MÁS ALLÁ DE LA VIDA
15.12 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
17.06 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
19.36 MÁS ALLÁ DE LA VIDA
22.07 EL DÍA DEL APOCALIPSIS
TCM
08.20 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.25 LA NIÑERA
11.15 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.05 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
14.30 SOY ESPÍA
16.14 DETECTIVE POR ERROR
17.50 LAS AVENTURAS DE JIM WEST
19.52 UN DETECTIVE EN EL KINDER
22.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
23.45 LÍNEA MORTAL
TNT
06.00 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
07.40 EL PODER DEL TALISMÁN
09.21 MATILDA
11.04 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
13.32 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
15.55 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
17.59 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO
19.59 ROBO EN LAS ALTURAS
22.00 MAGIC MIKE XXL
SPACE
08.27 LOS FEDERALES
10.54 UN JUEGO VS. EL DESTINO
13.19 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
15.25 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.37 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
20.21 EN EL TORNADO
22.00 12 HORAS PARA SOBREVIVIR
23.58 PESADILLA EN LA CALLE ELM
CINECANAL
10.22 MEJOR... IMPOSIBLE
12.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA
14.57 MARMADUKE
16.40 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN
18.32 THE SITTER
20.00 LA ENVIDIA MATA
21.47 LOCO POR MARY
00.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
SONY
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
12.00 ESTACIÓN 19
14.00 LUCHA POR LA JUSTICIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 QUERIDO JOHN
22.00 ESTACIÓN 19
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU
DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
CÓMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22/10 - 24/10 17:00 (Cast)
VENOM (3D)
CÓMIC ACCION (+ 13 AÑOS)
22/10 19:30hs (Cast) 22:00hs (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
22/10- 24/10 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
20:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) DURACION: 104 Minutos
22/10 - 24/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35
(Cast)
CHRISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
22/10 -24/10- 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN,
UN REENCUENTRO
INOLVIDABLE ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 -
22:50 SUBTITULADA 2D 22:50 -
(SOLO EL JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY
ESTRENO 01-11-2018 / CASTELLANO
2D 20:00 - 22:50 / SUBTITULADA 2D
22:50 - (SOLO EL JUEVES)
HALLOWEEN ESTRENO 25-10-
2018
CASTELLANO 2D 22:30 (subtitulado solo jueves)