FÚNEBRES | 22 de octubre de 2018

22/10/2018 -

FALLECIMIENTOS

Juan Carlos Gramajo (La Banda)

Teresa Anselma Álvarez Vda. de Hoyos (La Banda)

Alcira Pajón (Forres)

Manuel Antonio Díaz (La Banda)

Liliana del Valle Mayuli de Zorrilla

Roberto Damián Silva (La Banda)

Nur Auad

Claudia Rodríguez (La Banda)

Angélica Herminia Romano (La Banda)

Irma del Valle Loto (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus hijos Alfredo, Amalia, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su hermana Nélida, hijo y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Comision directiva y socios del Club de Cazadores de Santiago del Estero, acompañan a su hijo Alfredo Tato Ferreyra. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Diego Nader y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Ricardo Salvador Lo Bruno y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Tato Ferreyra. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD, NUR (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Directivos y Personal de Lo Bruno Estructuras participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alfredo Ferreyra y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Alva Pavón de Escontrela y sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda y respectivas familias despiden con inmenso dolor la partida de su amigo Gringo Campos.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. La H. C. D., socios, simpatizantes y jugadores del Club Atlético Mitre participan con dolor el fallecimiento de nuestro ex dirigente. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, BELINDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Yoyi Suffloni de Ibarra, vecina de su cuñada Bichi Contreras de Campos participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia pidiendo a Dios, les de paz consuelo y resignación elevo oraciones en su memoria y descanso eterno.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (CONI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Mashi Gerez de Fernandez y flia participa con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (CONI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz y sus hijos Milena, María Silvia y Carlos, María Laura y Julio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. El Circulo de Damas Santiagueñas, participan su fallecimiento , despiden con dolor el querido Coni y acompañan a Chochita y Chicas en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Hilton Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Hoy en la tierra lloramos tu partida... Y el Cielo gana un Ángel más. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hijo Jorge, hija política Fany y nieto Jorgito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Dios te llevó, pero en nuestra memoria y corazón guardamos tu inmenso amor. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Sus hijas Lorena y Carla, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Dios te llevó, pero en nuestra memoria y corazón guardamos tu inmenso amor. Vivirás por siempre en nuestro corazón. Su hijo Diego, hija política Liz, y nieto Emilio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Hija la muerte nos separó pero nos queda tu ejemplo de vida, tu fortaleza, tu amor descansa en paz junto al Señor. Sus padres Orlando y Chicha participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumas en el cementerio Jardín del Sol hoy a las 10 hs.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su hermana Marcela Mayuli, su cuñado Juan Storniolo participan con profundo dolor el fallecimiento de Liliana. Hermana querida nos dejaste destrozado el corazón con tu inesperada partida. Tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos. Sus nietos y cuñados esa hermosa gran familia llora tu partida. Hermana no tengo consuelo pero pediré a Dios nuestro Señor que te tenga a su lado.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su sobrina Gimena Storniolo, su esposo Jorge Falcione y sus hijos Guillermina, Malena y Benicio, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Tía Liliana. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su tía Betty Mayuli, sus primos Patricia y Manuel Aznárez y flia; Ariel y Verónica Martínez y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. José Zani, Nora Villarroya y Claudia Pianezola participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Lorena. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Voy a extrañar esa sonrisa de todos los días. La que siempre estuvo y me ayudó en todo. La que cumplió el rol de madrina como ninguna. Mi segunda madre y mi cómplice. Te voy a extrañar muchísimo. Te amo con toda mi alma. Tu ahijada Paola Storniolo y flia.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Tu tía, tu partida nos duele y nos entristece. Te vamos a extrañar mucho. Te amamos; Tus sobrinos Marcela Storniolo y Gabriel Butiler e hijo Juan Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Directivos y personal de Lo Bruno SA. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Ricardo Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Directivos y personal de Lobar SA participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Los compañeros de sus hijos Jorge y Lorena: Alvina, Chicho, Cacho, Elena, Erika, Marcelo R., Marcelo G., Ariel, Exequiel, Emilia, Adriana, Juan, Eduardo, Gaby, Dito, Gladys, Tihama, Lourdes y Luis participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Carmen Storniolo, sus hijos Roberto, Belen y nietos. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Dr. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tachini, Gonzalo, Ramiro y Agustin y flias. Participan con dolor el fallecimiento de la querida Liliana y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Con hondo dolor te despedimos Liliana: Marta Beatriz Dorado, Aldo Dorado y sus hijas María Eugenia y Ana Cristina participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Eduardo Antonio Abalovich y familia participan con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos rogando oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Dr. Juan Carlos Alegre participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

SIERRA, JOSÉ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Marcelo Raúl Massi, participa con dolor el fallecimiento de su estimado Amigo y elevan oraciones en su memoria.

ALVAREZ VDA. DE HOYOS, TERESA ANSELMA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su hijo Marcelo, hija polit. Haydee y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ARIAS, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Federico Fabian Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Roman participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

DIAZ, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su sobrino Adrian Santillan y flia, sus hijos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su esposa Nilda Irene Salvatierra, hijas y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cementerio del Jardin del Sol. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. En el día de la fecha abriste tus alas papá, dejaste de sufrir y que los ángeles del cielo te acompañan. Su esposa Inés, sus hijos Soledad, Mariela, Paola, Eugenia, hijos políticos Ariel, Osvaldo, Gabriel y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Lito Gay y María Eugenia y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su Amiga Maru, ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Ariel Ruiz y María Santucho, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de Maru, Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Janete Ruiz, Ariel Ruiz, Guadalupe Ruiz, Juan Ruiz, Nelson Avila, Martina Ruiz y Tomas, participan con profundo dolor el falecimiento del padre de Maru. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Selva Marota, Alex y Nico, participan el fallecimiento del Padre de Maru, Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Noemí paz, María Paz de De Marco e hijos: Andrea, Paolo, Osvaldo y Ernesto y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Dale Señor el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Paolo De Marco, Luciana Brander e hijas Emma, Elena, Ernestina y Eloisa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Ernesto, Natalia e hijos Joaquín y Alfonsina De Marco participan y acompañan a su familia en tan doloroso trance.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus hijos Estela, Oscar, Lula, Nora, Irma, Paco, Juana, Nancy, Adriana, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. a las 11. Casa de duelo S.V. LB. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. "Vivirars eternamente en nuestros corazones. Que brille para Ti la luz que no tiene fin". Su hija Lula Avila, nietos Felipe y Piki Butiler, nietos politicos Emanuel Enrique y Florencia Gastaldi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. "Señor, ya esta en tu casa permitele apreciar la luz de tu rostro y concedele el descanso eterno". Su hija Nora Avila y nietos Florencia y Alejandro Romero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Y Les hablo Jesus otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo y que me sigue no andará en las tinieblas, mas tendrá la luz de la vida". Sus nietos Maira y Damián Duran y bisnietos Oriana y Lisandro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. "El Señor es mi pastor nada me faltara, en lugares de verdes pastos me hará descansar". Maria Luna Villafañe y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su familia.

RODRÍGUEZ, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Familiares y amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Su hermana Anita Romano, hermano pol. Roberto Alejandro Llerena, sus sobrinos Natalia, Mauricio, Ricardo y Juliana, sobrinos pol. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. Mi Amor, mi chiquita, mi locura, te has ido en el día de la madre, símbolo de lo que has significado para tu familia. Te has destacado como una verdadera docente, asumiendo el rol como directora en la Esc. Nº 248, Raimundo Linardo, Dpto. Choya, demostrando ante tus alumnos y comunidad educativa tu vocación y entrega. Gracias eternamente por la crianza y el amor a tus hermanos, mientras nuestros padres trabajaban. Hoy ya estás descansando en los brazos del Señor. Tu hermana Anita, tus cuñados Roberto Llerena y tus desconsolados sobrinos Prof. Natalia, Mauricio, Ricardo, Dra. Daniela Llerena Romano y tus sobrinos nietos hoy te despedimos rogando oraciones en su memoria.

ROMANO, ANGÉLICA HERMINIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18|. "Dios y la Virgen te abrieron las puerta del Reino Celestial descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Nelly Bravo de Escobar, sus hijos Carlos Ignacio, Nella Virginia, Ezequiel Enrique Escobar, hijos políticos, nietitos Ana Olivera, lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hermana vecina y amiga Anita, a su hermano político Roberto Llerena a sus sobrinos adorados Natalia, Mauricio, Ricardo y Juliana Llerena Romano, sobrinos políticos y nietos. Elevan plegarias en su memoria y ruegan resignacion para sus familiares.

SILVA, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su esposa Elisa Magdalena Orellana, sus hijos Emilce, Rita, Alberto y demás familiares participan el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 16. Casa de duelo Besares y Canal. SERV. AMPARO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SILVA, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Liliana S. Gómez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos en este dificil momento a su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

SILVA, ROBERTO DAMIAN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Dany Fragola y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan y pedimos resignacion a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

MANSILLA, RODOLFO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Dirección, personal administrativo, cuerpo médico, enfermerías, maestranza y de servicios del hospital zonal "Dr. Rudecindo Cazzaniga", participa el fallecimiento del padre de la empleada Olga Irene Mansilla y acompañan en el dolor a su familia, rogando oraciones en su memoria y pronta resignación a sus seres queridos.

MANSILLA, RODOLFO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/18|. Dra. Sofía López, Ma. Fernanda Herrán, Marina Avellaneda, Grisel de Jerez, Johana Ojeda y acompañan a su compañera e trabajo Olga Irene Mansilla por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resinación de sus seres queridos.

PAJÓN, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Su hija Norma Ruiz, sus nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy en el cementerio de Forres. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. ¡Tito querido! Ya pasaron dos meses desde aquel día que el Señor te llamó a su lado. Días largos y dolorosos meses que tenemos que aceptar tu partida, que nos dejó sumidos en una profunda tristeza. No podemos verte, acariciarte, escuchar tu voz, sentir tus pasos, abrazos y besos, solo estás en nuestros pensamientos, sueños y en nuestra alma. Ya no estamos juntos en la tierra, como nos juramos al casarnos y solo la muerte pudo separarnos. Fuiste un excelente esposo, padre y abuelo, orgullosos por todo el legado que le dejaste a tu familia. Nunca te olvidaremos. Descansa en paz y ayúdanos a vivir sin ti. Su esposa Teresa Borquez, sus hijos Mercedes, Anita y Martín Auat, hijos políticos, nietito y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Iglesia La Merced. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, GLADYS GRACIELA DEL VALLE (La Princesa) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Todo el dolor que sentimos por tu muerte se transforma en felicidad. Cuando al cerrar los ojos recordamos los momentos a tu lado y nuestros corazones están llenos y nuestras almas de tus recuerdos. Sus hij0os Verónica, Huguito, Facundo y Alexia y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor. Se ruega una oración en su memoria.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la iglesia Santo Domingo al cumplirse quince años y diez meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ, HELENA SOLEDAD (Hele) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/09|. Sus padres, hermanas, abuela, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia La Merced a las 20.30, al haberse cumplido nueve años de su desaparición física y recordar su querida memoria y presencia constante en los recuerdos que impregnan sus vidas.