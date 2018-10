Una delegación del Negro viajó rumbo a Mar del Plata

22/10/2018 -

Los chicos U15 (en equipo) y U17 (participarán en el 3x3) de la disciplina básquet de Olímpico participarán en los Juegos Nacionales Evita que se desarrollarán en Mar del Plata, desde hoy y hasta el 27 de octubre. Miles de niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de todo el país participan cada año en estas competencias que buscan fomentar la integración, la formación y el desarrollo deportivo. Los Evita están dirigidos a niños, niñas y jóvenes de 10 a 18 años que se encuentran divididos en las siguientes cinco categorías: Sub 14 (entre 10 y 14 años), Sub 15 (entre 13 y 15), Sub 16 (15 y 16), Sub 17 (16 y 17) y Sub 18 (menos de 18).