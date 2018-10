Sofía Gala ya se contactó con la madre de Tévez

22/10/2018 -

En medio del boom de las series biográficas sobre famosas figuras del mundo del espectáculo y del deporte, Sofía Gala se prepara para ser la madre de Carlos Tévez en el proyecto sobre el que ya trabaja Adrián Caetano.

"Tuve la oportunidad de conocerla y es una mujer muy fuerte que ha pasado mucho en su vida. Ojalá pueda interpretarla en un modo que ella se sienta bien, y que funcione", adelantó la hija de Moria Casán en una entrevista con Catalina Dlugi para su programa radial.

Sobre lo que pudo conocer hasta ahora sobre la vida del "Apache", quien pasó largos años sin tener una relación con su madre biológica luego de que ésta lo dejara al cuidado de su hermana y su esposo, Sofía reveló: "Mataron a su padre unos meses antes de que él nazca, y ella no lo puede cuidar. Él no tiene para comer, ella tiene problemas de adicciones. Y de algún modo se lo deja a su hermana y a su marido, que son quienes terminan criando a Carlitos".

El mismo Carlos Tévez había contado en distintas entrevistas sobre su padre: "Dicen que mi papá siempre abrazaba la panza de mi mamá y me hablaba".

Para Sofía Gala, este trabajo la volvió a conectar con circunstancias difíciles que ella misma atravesó, en torno de las adicciones. "Con voluntad, es posible todo", le dijo a Catalina Dugli cuando hicieron foco en la recuperación. Y agregó: "No me siento un ejemplo porque es una responsabilidad muy grande. Y además, no trabajo para que el otro me vea bien, sino que trabajo para mí".

Mercedes Morán será madre de Maradona

Así como Sofía Gala interpretará a la madre de Carlitos Tévez, su colega Mercedes Morán fue elegida por los productores de la serie sobre Diego Armando Maradona para darle vida a "Doña Tota", en una de sus etapas cronológicas.

"Voy a hacer de Doña Tota en la miniserie sobre Maradona, recién estoy leyendo los libros. El ofrecimiento me llegó cuando estaba en el Festival de Cine de San Sebastián. Se concretó hace pocos días y, a mediados de enero, empezaremos a trabajar en la miniserie. Es un personaje fundamental en la vida de Diego. Por boca de él nos hemos enterado de una Doña Tota muy fuerte, con un amor y una influencia tremenda", contó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina.

Mercedes está con una agenda cargada de trabajo. Hace poco estrenó una película con Ricardo Darín, "El amor menos pensado", y ya tiene otros proyectos en mano. "Hace tiempo que estoy recibiendo propuestas del exterior, pero a mí me cuesta un poco estar mucho tiempo fuera de casa. Pero seguramente voy a hacer algo de lo que está dando vueltas. Sueño con trabajar con algunos directores", señaló.