Habló la mamá de Sheila: "El dolor no me lo saca nadie"

Hoy 17:28 -

Este lunes y después de haber pasado la peor semana de su vida, Yanina, mamá de Sheila Alejandra Ayala, la nena que fue encontrada muerta, expresó que aún no puede creer lo que le ocurrió a su hija.

En diálogo con el medio TN, la mujer reiteró su pedido de recuperación de la tenencia de sus hijos, ya que la Justicia se los quitó apenas comenzaron la investigación de lo sucedido con la pequeña Sheila, de 10 años, quien apareció muerta dentro de una bolsa a pocos metros de su casa en el barrio Villa Trujui de la localidad bonaerense de San Miguel, provincia de Buenos Aires, crimen por el cual sus tíos confesaron su autoría a la policía.

Además, la mujer pidió a las autoridades que destruyan el predio en donde hallaron el cuerpo de la pequeña, porque no quiere que "le pase lo mismo a otra nena".

Con respecto a los tíos de su hija, Leonela Ayala y su pareja Fabián González Rojas, expresó que ambos fueron autores asesinato aunque todavía queda determinar si hubo más cómplices. "Los dos la mataron juntos", dijo entre lágrimas.

Cabe recordar que los principales apuntados, fueron detenidos el pasado jueves y que confesaron el asesinato. "Tomamos droga y alcohol y no sabemos cómo llegamos a eso", habían contado a las autoridades.

Yanina, carga la tristeza y el desconsuelo de una persona que no se resigna, esperando un milagro que no llegará. "Todos los días pienso que me van a llamar y me van a decir que está viva", dijo. "Mi hija era una nena alegre, siempre estaba contenta. Le gustaba jugar y bailar. Y la voy a recordar así", cerró en su diálogo con el medio nacional.