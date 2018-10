Fotos Con canciones y poesías, artistas despiden a Franco Chávez.

Hoy 16:36 -

Adolfo Marino "Bebe" Ponti, poeta de Quimilí radicado en Buenos Aires, despidió a Franco Chávez a través de su muro de Facebook al escribir: "Querido Franco, ayer leí la noticia de tu muerte a manos de un canalla, desde entonces tengo un nudo en mi pecho y no dejo de pensar en vos, en tu familia, en el querido Pochi, tu viejo, que tanta risa nos regaló a los santiagueños. Estoy de luto porque tengo mi raíz en aquel pueblito, donde vos eras un retoño de su primavera. Yo se que no se vuelve de la muerte, pero también se que no se va de la vida quien ha cantado la dulzura de su sueño con una guitarra clavada en su pecho. Hasta siempre querido. Adolfo Marino Ponti"

“Puñales asesinos”

Juan Carlos Carabajal, cantante, docente y escritor nacido en Quimilí, en su muro de Facebook, despidió a Franco Chávez al publicar la letra "Puñales asesinos", una chacarera doble que le pertenece y que escribió el año pasado.





Puñales asesinos

(chacarera doble)

Letra: Juan Carlos Carabajal

Música: Germán Kalber

1.-

En las carnes inocentes

clavó su furia el puñal

historias tan tenebrosas

no tienen otro final..

en las carnes....





Los puñales asesinos

vienen sembrando el terror

no hay fuerza que los detenga

destilan odio y rencor...

los puñales...





La vida que es un infierno

no se aguanta mucho más

el miedo tras de la puerta

no deja de amenazar..

la vida que...





Estribillo

El calvario cotidiano

de pronto se terminó

los puñales asesinos

no saben lo que es perdón..

los puñales .....





2.-

Los hijos de la violencia

ya no pueden resistir

es como una pesadilla

imposible de vivir..

los hijos.....





Episodios olvidados

despiertan con el alcohol

son los odios enfrentados

nublándoles la razón...

episodios...





Un calvario cotidiano

no hay forma de comprender

almitas tan desvalidas

no se pueden defender...

un calvario....