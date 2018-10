La infartante producción de Gisela Bernal en lencería ultra hot

Hoy 17:41 -

Gisela Bernal realizó una infartante producción fotográfica exclusiva de Teleshow. Actualmente se encuentra trabajando como jueza de la Competencia Nacional de Danzas de Flavio Mendoza. Además de evaluar a los participantes, se considera “una cazatalentos” y está encantada con la posibilidad de recorrer todo el país los fines de semana de la mano de este certamen.

Respecto a su alejamiento de la televisión, dijo: “Estoy eligiendo mejor qué hago y qué no. De todas formas, si analizás toda mi carrera siempre tuve una vida privada y me gusta preservarla. Lo que pasó (por el escándalo con Ariel Diwan) no fue una elección mía”.

En la semana está “dedicada full time” a ser mamá de Ian, el niño de cinco años que tuvo con el ex Gran Hermano Francisco Delgado. “Está en una edad muy linda que requiere de mucha presencia mía… Y yo estoy feliz de compartir con él un montón de cosas. ¡Está enorme y es un bombón!”

La bella bailarina está en pareja hace un año y medio con el futbolista Eros Medaglia, actual jugador de San Miguel. Él tiene 24 años (ocho menos que ella), pero para Gisela eso no es un problema: “La madurez pasa por las experiencias vividas y por la vida misma. Nosotros congeniamos perfectamente”.

Se conocieron por un amigo en común. “Re naif”, dice ella, pero asegura que “lo primero siempre entra por los ojos”. “Primero lo vi en una foto y después empezamos a hablar. Él me conocía de verme en la tele pero enseguida conectamos, desde nuestra primera cita. Me encanta que con él puedo hablar de todo, es súper comprensivo y maduro. Una excelente persona, por sobre todas las cosas”.

Sobre cómo cambió su vida sexual desde que está en pareja con alguien más joven, Gisela confesó: “Nuestra intimidad es increíble, lo elijo una y mil veces. Al sexo le doy mucha importancia porque está en mi naturaleza, y también en la de él”.

