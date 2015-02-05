CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de octubre de 2018

23/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA  (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.00 KARA PARA ASK

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. QUIMSA (R)

19.00 VA DE NUEVO

19.30 DE A DOS

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

 

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.29 ABRACADABRA

08.20 MI ENCUENTRO CONMIGO

10.17 LAS TORTUGAS NINJA

11.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

13.59 PISANDO FIRME

15.56 TODO ESTÁ PERDIDO

17.53 MI ENCUENTRO CONMIGO

19.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 04

23.04 EL EXORCISTA CON ESCENAS NUNCA VISTAS


TCM

08.35 LA NIÑERA

09.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.39 LA NIÑERA

11.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

14.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER

16.05 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA

18.06 ALERTA EN LO PROFUNDO

20.06 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

22.00 TWISTER

 

TNT

08.02 FURIA EN DOS RUEDAS

09.37 SOLTERA A LOS 40

11.34 UN EQUIPO LEGENDARIO

13.48 AHORA SON 13

16.04 ROBO EN LAS ALTURAS

18.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.50 LA PROPUESTA

22.00 EL SECRETO DE SELENA

23.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

01.09 ESTE ES EL FIN

 

SPACE

07.30 UN JUEGO VS. EL DESTINO

09.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

11.58 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

14.28 COMBATE

16.04 RIESGO TOTAL

18.05 EN EL TORNADO

19.47 HELLBOY

22.00 RIGOR MORTIS

23.36 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

 

CINECANAL

10.07 MARMADUKE

11.45 RITMO TOTAL

13.35 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO

15.22 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

18.07 XXX. REACTIVADO

20.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

22.00 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

23.50 ALIEN. COVENANT

 

SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

14.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 EL HOMBRE ARAÑA 3

22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.

23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “DR. STRANGE.

 

CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.


TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU

DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.


CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 17:00 (Cast)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/10 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP) DURACION: 104

Minutos

HASTA EL 24/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35

(Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN,

UN REENCUENTRO

INOLVIDABLE ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELL. 2D 17:50 - 20:20 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY

ESTRENO 01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

HALLOWEEN

ESTRENO 25-10-2018

CASTELLANO 2D 22:30 (subtitulado solo jueves)

 
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