CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de octubre de 2018
Por El Liberal
23/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.00 KARA PARA ASK
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. QUIMSA (R)
19.00 VA DE NUEVO
19.30 DE A DOS
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.29 ABRACADABRA
08.20 MI ENCUENTRO CONMIGO
10.17 LAS TORTUGAS NINJA
11.55 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
13.59 PISANDO FIRME
15.56 TODO ESTÁ PERDIDO
17.53 MI ENCUENTRO CONMIGO
19.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
22.00 GAME OF THRONES 05 EPS 04
23.04 EL EXORCISTA CON ESCENAS NUNCA VISTAS
TCM
08.35 LA NIÑERA
09.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.49 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.39 LA NIÑERA
11.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
14.00 UN DETECTIVE EN EL KINDER
16.05 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA MONTAÑA
18.06 ALERTA EN LO PROFUNDO
20.06 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
22.00 TWISTER
TNT
08.02 FURIA EN DOS RUEDAS
09.37 SOLTERA A LOS 40
11.34 UN EQUIPO LEGENDARIO
13.48 AHORA SON 13
16.04 ROBO EN LAS ALTURAS
18.00 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
19.50 LA PROPUESTA
22.00 EL SECRETO DE SELENA
23.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
01.09 ESTE ES EL FIN
SPACE
07.30 UN JUEGO VS. EL DESTINO
09.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
11.58 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
14.28 COMBATE
16.04 RIESGO TOTAL
18.05 EN EL TORNADO
19.47 HELLBOY
22.00 RIGOR MORTIS
23.36 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
CINECANAL
10.07 MARMADUKE
11.45 RITMO TOTAL
13.35 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO
15.22 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
18.07 XXX. REACTIVADO
20.00 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
22.00 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
23.50 ALIEN. COVENANT
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
14.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 EL HOMBRE ARAÑA 3
22.00 MARVEL AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
23.00 CAPA Y DAGA, DE MARVEL
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, EL CINECLUB MÈLIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “DR. STRANGE.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA PRESENTARÁ SU
DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL BICENTENARIO (OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 17:00 (Cast)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/10 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) DURACION: 104
Minutos
HASTA EL 24/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35
(Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN,
UN REENCUENTRO
INOLVIDABLE ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELL. 2D 17:50 - 20:20 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY
ESTRENO 01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)
HALLOWEEN
ESTRENO 25-10-2018
CASTELLANO 2D 22:30 (subtitulado solo jueves)