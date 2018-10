“Ceballos me admitió que hubo penal a Melivillo”

23/10/2018 -

Lejos de meterse en la polémica o escudarse de la derrota por errores arbitrales, Coleoni fue cauto al momento de hablar del arbitraje, aunque reveló que Diego Ceballos le reconoció que hubo penal, en una falta sobre Melivillo cuando se jugaban 28 minutos del primer tiempo.

"Me pidió disculpas. Me admitió que fue penal a Melivillo, pero que se dejó llevar por la pelota y no la vio. Me cuesta hablar de los árbitros, trato de mejorar lo mío con trabajo. En el primer tiempo se equivocó mucho en contra nuestra, pero no debemos quedarnos con eso", culminó el director técnico del conjunto "ferroviario".