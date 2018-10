Coleoni: "No tuvimos suerte, hicimos un partido perfecto"

Fotos DESCONCIERTO Gustavo Coleoni no le encontró explicación a la derrota de Central Córdoba y reconoció que se fue conforme con el juego colectivo.

23/10/2018 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, se mostró sorprendido por la inmerecida del Ferro ante Nueva Chicago y en su análisis aseguró que les faltó la cuota necesaria de suerte para ganar.

También destacó la superioridad de sus dirigidos, contra el equipo que ganó todos los partidos que jugó hasta el momento.

"Nos tocó ganar de suerte y perder jugando mal, pero lo de hoy fue heroico. Un error por una mala pasada en el piso, Nueva Chicago se lleva tres puntos en uno de los mejores partidos de Central. Siempre hago autocríticas, hoy no la tengo. No tuvimos suerte, hicimos un partido perfecto", fueron las primeras palabras de Gustavo Coleoni en zona de vestuarios.

Seguido, el entrenador resaltó la superioridad futbolística del Ferro sobre el "Torito" de Mataderos.

"Presionamos al rival y en treinta minutos no habían pasado la mitad de la cancha y erramos mucho. Si me reprocho algo, es la falta de precisión en la zona de definición. Hoy no tengo palabras para definir este partido. Merecimos ganar ampliamente. Lo superamos a Nueva Chicago en todos los sectores, pero ellos se llevan los tres puntos totalmente inmerecidos", destacó.

"El equipo hizo todo para ganar el partido, desde lo táctico, actitudinal. El rival no existió en todo el partido. Se quedó con dos goles en jugada fortuita y nos quedamos sin nada", amplió el entrenador cordobés.

Con la derrota, Central Córdoba quedó comprometido con el promedio del descenso, algo que a Coleoni no le preocupa por el momento.

"No me preocupa qué lugar de la tabla ocupamos. Seguramente vamos a estar en otra posición jugando así. Sé que urge sumar puntos, pero analizar los números hoy no da. Lo que debo analizar es cómo jugó el equipo y un partido normal, debimos haber ganado al menos 4-0 pero no se pudo. Hicimos un partido sin fisuras, me da mucha pena", explicó.

El DT también se refirió a los aplausos del público hacia sus jugadores a pesar de la derrota.

"No muchas veces este equipo se fue aplaudido cuando pierde de local, casi nunca pasó y hoy la gente reconoció el esfuerzo que se hizo en la cancha".

"Me voy triste por la entrega del equipo. En el vestuario los veía con las caras llenas de barro y con la bronca por el resultado", cerró el entrenador.