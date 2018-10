"Ojalá que les vaya bien a Matías y a Guillermo"

Fotos TÉCNICO Martino tiene tentadoras ofertas para volver a dirigir a una selección, entre ellas de Argentina y México.

23/10/2018 -

Gerardo Martino viene de tener una alegría el pasado fin de semana con Atlanta United, pero hoy su futuro en el club que juega en el MLS es todo una incógnita. El "Tata" está siendo sondeado por algunas selecciones, entre la Argentina y México, y todo apunta a que podría cambiar de destino una vez que finalice su contrato.

Es más, ayer ofreció una conferencia de prensa en la que habló de diferentes temas y hasta habló en tiempos pasados, algo que llamó la atención de todos los periodistas que cubrían la conferencia de prensa.

En ese sentido, después de aceptar que no sabe qué será de su futuro, de reconocer que en breve habrá una definición y de calificar como un "excelente jugador" al Pity Martínez -refuerzo casi concretado para el 2019-, el Tata cometió un fallido del que se rió inmediatamente en conferencia de prensa. Lo hizo cuando le dio la bienvenida a Matías Almeyda (arregló con San José Earthquakes) y elogió a Guillermo Barros Schelotto como su posible sucesor...

"El caso de Matías ya está y de Guillermo no lo sé todavía. Guillermo tiene más conocimiento de la liga por haber jugado. Vienen a una liga organizada, con las reglas muy claras. Van a poder pensar exclusivamente en su trabajo, que es armar un buen equipo y tratar de competir bien. Ojalá le vaya bien a Matías y si viene Guillermo que le vaya muy bien también", dijo Martíno.

Y enseguida llegaron las sonrisas y las risas, suyas y de sus interlocutores. "Para mí va a ser una experiencia, un aprendizaje muy grato venir a la MLS. Me ha gustado mucho participar... Parece que estoy hablando en pasado. Me gustó mucho participar y seguramente me seguirá gustando mucho participar, jajaja".

Mientras el mundo futbolero da al Tata como próximo técnico de México, el propio entrenador aseguró: "Lo que debo hacer es terminar mi situación con Atlanta, así que no podría hablar de otra cosa que no sea mi situación con Atlanta. No creo que se vaya a dilatar mucho más. No tengo nada hablado con nadie", aseguró en conferencia de prensa, luego del 2-1 a Chicago Fire.

Al mismo tiempo, le preguntaron por la casi segura contratación del Pity, a lo que Martino respondió: ‘No sé qué voy a hacer yo, menos puedo saber qué va a hacer el Pity. Si se hace, Atlanta United se va a hacer de un excelente jugador, como todos los chicos que fueron llegando".

Y lo más probable es que se haga el traspaso del 10 a la MLS. Independientemente de la continuidad de Martino, el club yanqui está dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión tasada en 15 millones de euros.