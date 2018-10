Con la idea fija de disfrutar de la fiesta

Fotos MOTIVACIÓN. Miles de santiagueños ya se inscribieron por las oficinas de Hamburgo Compañía de Seguros.

23/10/2018 -

El 11 de noviembre se correrá el Maratón "120º Aniversario del Diario EL LIBERAL" y en la provincia la expectativa es enorme. Miles de personas ya se preparan para la cita deportiva del año en la "Madre de Ciudades" y ya son muchos los que confirmaron su presencia.

Las oficinas de Hamburgo Compañía de Seguros siguen recibiendo a los santiagueños, que se inscriben en las distancias de 10 y 21 kilómetros.

Ayer se inició una nueva semana con un gran ritmo. Víctor Díaz tiene 27 años y corre desde hace un año. Es atleta de la escuela de Gustavo Reimundi y su pasión por este deporte hizo que pueda convencer a su papá, para ser parte de la prueba del 11 de noviembre. "Corro hace un año y seré parte nuevamente de la prueba. Por primera vez correré con mi papá, Víctor", contó. Precisamente su padre comenzó a entrenarse desde hace un par de meses.

Por su parte, Soledad Coronel, de 21 años, también correrá el Maratón de EL LIBERAL por primera vez. "El año pasado no pude correr porque hace poco había nacido mi hija. Este año no me lo quería perder. Ese día me acompañará toda mi familia. Suelo correr con una sobrina, pero no me podrá acompañar esta vez. No lo hago por los tiempos, ojalá que lo pueda bajar. Yo corro para llegar y porque me gusta", confesó la joven oriunda de Beltrán. Además, Lilian Ruiz Vargas se animó a ser parte de esta fiesta del atletismo por primera vez desde adentro y lo hará nada más y nada menos con su hija, Natalia Chilio. La docente y la psicóloga se anotaron para correr los diez kilómetros. "Piensa caminar una parte y correr otra. Es la primera vez que estaremos y todos los que la corrieron nos contaron que se vive una energía increíble. Lo vamos a experimentar este año", dijo Lilian.

Otra historia es la del periodista Eduardo Escolano, quien también hará su debut el 11 de noviembre. "Yo pesaba 120 kilos y me dijeron que debía operarme de la vesícula o hacer dieta. Elegí la segunda y comencé a correr. Hoy peso 89 y voy a correr los diez kilómetros del Maratón de EL LIBERAL", contó.