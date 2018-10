Procesan a tres ex secretarios de los Kirchner

23/10/2018 -

El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y millonarios embargos a tres ex secretarios privados del matrimonio Kirchner, al ex tesorero del Frente para la Victoria, Raúl Copetti, y al ex jardinero Ricardo Barreiro en la causa por los cuadernos de la corrupción.

Los procesamientos recayeron sobre los ex secretarios privados Daniel Álvarez, Roberto Sosa y Víctor Gutiérrez como miembros de la asociación ilícita liderada por Cristina Kirchner.

El procesamiento incluyó embargos por cinco mil setescientos millones de pesos.