Tenía prohibido acercarse a su ex y fue a "visitarla"

23/10/2018 -

Por orden de la Fiscalía de turno un sujeto quedó tras las rejas, alojado en la Comisaría Seccional Décima, cuando merodeaba la casa de su ex pareja a quien tenía prohibido acercarse por orden de la jueza de Género, Dra. Norma Morán. La víctima había radicado denuncia en contra del acusado, por las agresiones físicas que recibía por lo que la Justicia le impuso medidas por 90 días, y entre las reglas que debía cumplir era no acercarse a la su ex. Lejos de hacer caso al mandamiento judicial, el acusado aprovechó las horas de la noche del domingo para arribar a la de la joven -ubicada en el Bº Juan Felipe Ibarra- cuando ella se encontraba junto con su hija de 12 años y sentarse en la vereda, a esperar para ser atendido. La mujer pidió ayuda a la policía, por lo que los uniformados arribaron a la casa y lo pusieron tras las rejas de inmediato.