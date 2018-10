Vanesa Reuter: "Me ha sorprendido el amor por el tango"

23/10/2018 -

Vanesa Reuter, profesora de danza y una de las responsables de la Academia Rumores de Milonga, habló también de las enseñanzas que a ella le deja, en su faceta como docente, las presentaciones que realizaron en milongas de Italia y Grecia.

"Me ha sorprendido muchísimo el amor que hay aquí (por Italia) por el tango. Entonces, me da más ganas de seguir y me enseña que voy por el camino correcto, que estoy haciendo las cosas bien y me empuja a seguir con los niños. Ver cómo se emocionaba la gente al ver bailar a Solana y Lautaro, me empuja más a seguir enseñándoles a los niños", destacó Vanesa.

"En Italia, la primera vez, la gente se emocionaba y nos decían que no podían creer cómo bailan los niños. Estaban muy emocionados, querían llorar. En Grecia nos ha pasado que la gente decía: ‘¡Ah, no, si bailan así nosotros no queremos seguir bailando, nos van a sacar el trabajo a todos!’. También nos decían que cuando armen festivales no van a traer a tal o cual bailarín sino que directamente lo contratarán a Solana y Lautaro. Lo decían en serio", añadió la orgullosa mamá.

Vanesa puntualizó que no es común que en Italia y Grecia se realicen milongas cuyos protagonistas sean niños.

"Todo lo que estamos haciendo es por primera vez para todos, tanto como para nosotros como para ellos, porque no hay niños que estén bailando por el mundo y haciendo esto. Por eso es muy impresionante, muy impactante para ellos", resaltó Vanesa a EL LIBERAL.