VIDEO | Se rompió una escalera mecánica y dejó numerosos heridos

Una aterradora situación se vivió este martes en el metro de la ciudad de Roma, en Italia, luego de que un desperfecto de una escalera mecánica dejara decenas de heridos.

Todo sucedió en la previa del partido de Champions League entre el AS Roma y el CSKA de Moscú.

Los principales afectados son aficionados del cuadro ruso, quienes estaban sobre la escalera cuando comenzó a acelerarse sin razón aparente.

En el video se puede apreciar cómo los hinchas se golpean al final de la escalera, mientras otros intentan saltar hacia el lado opuesto para intentar salir del lugar.

#Metro Roma, crolla scala mobile. Una testimone: "Ho assistito a una scena da Apocalisse. Una delle scali mobili per la discesa, a un metro da me, ha cominciato ad accellerare velocissimamente come fosse impazzita" #RomaCska https://t.co/4SQsJvEMJV pic.twitter.com/Qfse3AafL7