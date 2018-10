Insólito: Un 'youtuber' deja 10.000 dólares de propina

Hoy 16:23 -

El 'youtuber' Jimmy D. Donaldson, también conocido como MrBeast, la semana pasada sorprendió al personal de un restaurante de comida rápida de la ciudad estadounidense de Greenville, en Carolina del Sur. Los videos de MrBeast, cuya cuenta en YouTube tiene casi 9 millones de seguidores, son habitualmente de experimentos o desafíos basados en la generosidad.

Y precisamente de eso iba la 'performance' de Greenville, ya que en el restaurante Sup Dogs el 'youtuber' pidió el menú y dos aguas. Tras estudiar la carta y beberse el agua, Donalds salió del restaurante sin pedir nada más pero dejando encima de la mesa una propina de 10.000 dólares. Junto a los billetes dejó una nota con las palabras "Gracias por el agua, estaba muy rica", informa el periódico Wral.com.

Se sabe que el bloguero estaba en el local con sus amigos, que grabaron la reacción del personal al recibir la cuantiosa propina, pero el video todavía no ha salido a la luz. Bret Oliverio, el propietario de Sup Dogs, contactó con el generoso cliente cuando supo de quién se trataba y le preguntó por qué lo había hecho. "Me dijo que quiere que todo el mundo sepa que a las buenas personas les pasan cosas buenas", cita sus palabras Wral.com

El camarero que le sirvió el agua a MrBeast se quedó con 800 dólares y repartió el resto entre sus compañeros de trabajo.

