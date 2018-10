Esmeralda Mitre: "Mirtha no me dejó hablar y eso nace de la envidia"

Fotos Esmeralda Mitre.

Hoy 18:51 -

Luego de su polémica participación en el programa de Mirtha Legrand, Esmeralda Mitre habló en una entrevista sobre lo mal que la pasó en el almuerzo y arremetió contra la diva de la televisión argentina.

“Mirtha está resentida conmigo. Me trató muy mal, lo mal que me sentí… No me dejó hablar, me censuró y creo que eso nace de la envidia”, aseguró la actriz y cantante.

Y agregó: “Me preguntó si me sentía mal. Me calló la boca en un momento que me dijo ‘no podés hablar más’, en el tercer bloque creo”.

Y cerró: “Me manejé con mucha tranquilidad, en ningún momento me exalté. Ella me dijo ‘sos muy difícil’. Sí, soy difícil como ella, admiro a la gente compleja y con carácter y vos me estás desmereciendo y subestimando por eso. Si me invita a una mesa por rating y querés ganar me tenés que dejar hablar”.