CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de octubre de 2018
A LAS 21.15 LA VOZ ARGENTINA
Por El Liberal
24/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
00.00 MORIR DE AMOR
00.45 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
13.00 JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
14.00 COCINEROS
16.00 JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASION POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIEN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSION
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 CONCIERTO EXPRESS
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
23.30 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
01.39 LOS PERDEDORES
03.28 MAVERICK
05.57 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
06.21 SCOOBY-DOO! Y LA WWE. LA MALDICIÓN
DEL DEMONIO VELOZ
07.50 PADDINGTON
09.36 LA PIEDRA MÁGICA
11.18 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA
13.05 MI VILLANO FAVORITO
04.51 MÁS ALLÁ DE LA VIDA
17.20 ¡ADIÓS, LENIN!
19.43 EL CÓDIGO ENIGMA
22.00 CÍRCULOS SINIESTROS
23.40 SECRETOS DE UNA OBSESIÓN
TNT
02.58 MAGIC MIKE XXL
04.59 ROSARIO TIJERAS
05.46 BUZZ - SEASON 7
06.36 LOS FANTASMAS DE MI EX
08.24 AHORA SON 13
10.37 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
12.50 LA PROPUESTA
14.53 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
16.34 2012
19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
00.29 MAGIC MIKE XXL
TCM
00.06 LA HORA DEL ESPANTO
02.07 HARRY ‘EL SUCIO’
03.54 SIN MIEDO A LA MUERTE
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
07.06 CASADOS CON HIJOS
07.32 LA NIÑERA
07.57 LA NIÑERA
08.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
09.35 CASADOS CON HIJOS
10.01 LA NIÑERA
10.26 LA NIÑERA
10.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.28 LA NIÑERA
12.54 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA
MONTAÑA
14.56 POR AMOR AL JUEGO
17.27 EPIDEMIA
19.53 TWISTER
22.00 NICO
23.51 INFIERNO BAJO TIERRA
SPACE
01.31 LA NUEVA PESADILLA
03.26 RIGOR MORTIS
04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN
08.00 COMBATE
09.38 FAMILIA PELIGROSA
11.47 RIESGO TOTAL
13.50 HERMANOS INDOMABLES
15.43 DIFICIL DE MATAR
17.34 HELLBOY
19.54 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL
22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY
23.53 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA
PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ
A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA
TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y
GUSTAVO INFANTE.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO,
JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS
FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA
LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
VENOM (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 17:00 (Cast)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/10 16:15 (Cast) 18:20
(Cast) 20:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP) DURACION: 104
Minutos
HASTA EL 24/10 16:30 (Cast)
SLENDER MAN (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)
ALL INCLUSIVE (2D)
COMEDIA (+16 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35
(Cast)
CHISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00
(Subt)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
HASTA EL 24/10- 17:10 (Cast) 19:40
(Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CHRISTOPHER ROBIN, UN
REENCUENTRO INOLVIDABLE
ATP
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
CASTELLANO 3D 18:20
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON
RESERVA
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY
ESTRENO 01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL
JUEVES)