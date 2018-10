CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de octubre de 2018

24/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

00.00 MORIR DE AMOR

00.45 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES





TV PÚBLICA

13.00 JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

14.00 COCINEROS

16.00 JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASION POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIEN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSION

23.00 DALE FERRO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 CONCIERTO EXPRESS

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA

23.30 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

01.39 LOS PERDEDORES

03.28 MAVERICK

05.57 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

06.21 SCOOBY-DOO! Y LA WWE. LA MALDICIÓN

DEL DEMONIO VELOZ

07.50 PADDINGTON

09.36 LA PIEDRA MÁGICA

11.18 BEETLEJUICE. EL SUPERFANTASMA

13.05 MI VILLANO FAVORITO

04.51 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

17.20 ¡ADIÓS, LENIN!

19.43 EL CÓDIGO ENIGMA

22.00 CÍRCULOS SINIESTROS

23.40 SECRETOS DE UNA OBSESIÓN

TNT

02.58 MAGIC MIKE XXL

04.59 ROSARIO TIJERAS

05.46 BUZZ - SEASON 7

06.36 LOS FANTASMAS DE MI EX

08.24 AHORA SON 13

10.37 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

12.50 LA PROPUESTA

14.53 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

16.34 2012

19.32 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 UN SUEÑO POSIBLE

00.29 MAGIC MIKE XXL

TCM

00.06 LA HORA DEL ESPANTO

02.07 HARRY ‘EL SUCIO’

03.54 SIN MIEDO A LA MUERTE

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

07.06 CASADOS CON HIJOS

07.32 LA NIÑERA

07.57 LA NIÑERA

08.22 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

09.35 CASADOS CON HIJOS

10.01 LA NIÑERA

10.26 LA NIÑERA

10.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.28 LA NIÑERA

12.54 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA

MONTAÑA

14.56 POR AMOR AL JUEGO

17.27 EPIDEMIA

19.53 TWISTER

22.00 NICO

23.51 INFIERNO BAJO TIERRA

SPACE

01.31 LA NUEVA PESADILLA

03.26 RIGOR MORTIS

04.53 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 BRUCE LEE. LA GÉNESIS DEL DRAGÓN

08.00 COMBATE

09.38 FAMILIA PELIGROSA

11.47 RIESGO TOTAL

13.50 HERMANOS INDOMABLES

15.43 DIFICIL DE MATAR

17.34 HELLBOY

19.54 SUCKER PUNCH. MUNDO SURREAL

22.00 LA MALDICIÓN DE CHUCKY

23.53 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA

PRESENTARÁ SU DISCO “ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW DE APERTURA ESTARÁ

A CARGO DE LA USHUTA GASTADA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ LA OBRA

TEATRAL “DESDE EL JARDÍN DE SARA”, CON MARÍA ROSA CIANFERONI Y

GUSTAVO INFANTE.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI” CARDOZO,

JÉSSICA PAIVA Y EL GRUPO VOCAL KAUSAY.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA

LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.





CINES

SUNSTAR

VENOM (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 17:00 (Cast)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/10 16:15 (Cast) 18:20

(Cast) 20:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 22:30 (Subt)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP) DURACION: 104

Minutos

HASTA EL 24/10 16:30 (Cast)

SLENDER MAN (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10 18:30 (Subt)

ALL INCLUSIVE (2D)

COMEDIA (+16 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 20:30 (Cast) 22:35

(Cast)

CHISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

HASTA EL 24/10- 16:45 (Cast)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 19:00 (Cast) 22:00

(Subt)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

HASTA EL 24/10- 17:10 (Cast) 19:40

(Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

CHRISTOPHER ROBIN, UN

REENCUENTRO INOLVIDABLE

ATP

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:10

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

CASTELLANO 3D 18:20

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS CON

RESERVA

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:10

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:50 - 20:20 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY

ESTRENO 01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SÓLO EL

JUEVES)