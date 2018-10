FÚNEBRES | 24 de octubre de 2018

24/10/2018 -

Fallecimientos

- Daniela Soledad Arce

- José Dirseo Luna

- Narela Natalia Coronel

- Manuel Estevan Sanagua

- Héctor Fernando Jiménez (La Banda)

- Blanca Estela Farías

- Stella Concepción Bernardo

Sepelios Participaciones

ANTUZ DE CANLLO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. María Rosa Saad Budán lamentan participar su fallecimiento.

ARCE, DANIELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus Padres Pedro y Lidia Sus hermanos Javier Y Angeles, sus tíos Primos Y demas familiares, sus restos fueron Inhumaos en el Cementerio Parque de La Paz Servicio Realizado Por Cocheria Norte La Plata 162 TEL.4219787.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Te Amo Mucho mi viejita querida. Su hija, su Yerno. Alba y Cyntia participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Su hermano político Pedro José Aguero Lami, Maria Elina Vitalevi y sobrinos nietos María Sara, Carolina y Sebastián,, Santiago, Juan Manuel y Solana, Manuel y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus sobrinos Oscar F. Medina, y Claudia Peregrin, sobrinos nietos Fernando, Mabel, Matias, Elisa, Lucia y Santiago Medina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus sobrinos del corazón Romina Urán, Natalia Urán y Exequiel Urán, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maria Rosa en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus sobrinos Rita, Cristina, Fabio y Carlos, participan con profundo dolor su partida hacia la viña del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus primas Myrtha y Myrna Aguero, su sobrina Maria Fernanda Riaño Aguero, participan su fallecimiento con profundo dolor. Acompañan a Maria Rosa, Octavio y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Dra. Beti Ruiz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|.

Personal de la Empresa Fabripan, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su familia.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. Dra(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|.

Tía querida con gran tristeza hoy te despedimos mis hijos y mis nietos, rogamos oraciones en tu querida memoria. Ruth Ruiz y flia.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Stella querida Gracias por tu cariño y la oportunidad que me diste. Acompaño en este inmenso dolor a tu hija Maria Rosa y su esposo Octavio Garay. Rogamos oraciones por ti. Hernan Camacho y flia.

BERNARDO, STELLA CONCEPCIÓN. DRA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno " La Asoc. Civil " Coral Plenitud " y su Direct. Juan Cano, participan con dolor el fallecimiento de su querida compañera Stella y acompañan en su dolor a su hija Maria Rosa y flia.,

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Mely: te vi nacer, te vi crecer y ahora con tristeza te veo partir. Que Dios te de el descanso que te mereces después de tanto sufrimiento. Acompaño a Marina y flia, en estos tristes momentos de dolor. J. Cáceres.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Querida Meli vivirás eternamente en nuestros corazones " Giuly, Marisa, Marianella y Raúl Garello, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Mo0ntoto, participan su partida al Reino Celestial y acompañan a Franco y Yolanda y flia., en este momento de dolor. Ruegan oraciones al Señor y dadle cristiana resignación.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Dr. Francisco Cavallotti y flia., Dr. Eduardo Font y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. "Bienaventurados los que sufren por que ellos verán a dios". Su amiga y vecina de su flia., Lidia Alegre de Maglio y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Querida Meli, hoy todos nos levantamos con una tristeza enorme al saber que no estás mas entre nosotros. Siempre te recordaremos con todo el cariño. Nos queda de vos el mejor de los recuerdos, compañera dulce, tierna, luchadora, bondadosa, amable, cordial y fiel. Te despedimos con un beso y un abrazo, más allá del infinito rogándole a Dios el descanso eterno y brille para tí la luz que no tiene fin. Tus compañeros de la promo 2012 y tu Prece del Instituto Madre Mercedes Guerra.

CHAZARRETA IOVINO, MELINA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Flia. Gallar Jimenez; Maru, Luis, Matias, Javier y German, acompañan con inmenso dolor a su querido vecino Franco y familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, NARELA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Sus padres Nicolás Coronel María Cierci, sus hermanos Vanesa, Alexis, Rocío, Samira, Lautaro, Rubén, Eusebio y demás familiares participan el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement La Piedad. SERV. Amparo - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, NARELA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. La Rectora Prof. Teresita Gorosito, la vicerrectora Prof. Silvia González, secretario tutor del plan Fines Prof. Franklín Uñates, cuerpo de profesores, preceptores, alumnado y personal de maestranza del colegio secundario "Villa del Carmen", expresan sus condolencias por el fallecimiento de la hija de la alumna del primer módulo María de las Mercedes Cieri y hermana del alumno de cuarto año Héctor Cieri. Acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan a Jesús Misericordioso fortaleza para seguir adelante.

FARÍAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Raúl Jacinto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

FARÍAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Olga Carabajal y Hebe de Infante del Castaño participan con dolor el fallecimiento de su colega y amiga Blanquita y elevan oraciones al Señor Misericordioso por la paz de su alma.

FARIAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Blanquita ya estás gozando junto al Señor de la resurrección. Ahora a tu alrededor solo habrá paz y alegría. Las amigas de su hija Estela, Marita, Vicky, Tere, Marily y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FARIAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. El Centro de Ex docentes "Elda Gómez de De Marco" de la Escuela Nº 42 /764 "Diego de Rojas", lamenta profundamente el fallecimiento de su querida ex colega. Docente de vocación, volcó amor y conocimientos en sus pequeños alumnos. Descansa en paz, Blanca. Que tus hijos y nietos reciban del Señor la bendición de consuelo y resignación.

FARIAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Los hijos de su intima amiga de Loreto Cede Melen, Choli e Inés Casaubón y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FARIAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Los amigos de sus hijos Jorge Vittar e Inés Casaubón, sus hijos Mauricio, Soledad y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FARÍAS, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Amigos de Farmacia Ruiz, Acompañan a la familia de Blanquita en su partida al encuentro del Padre eterno. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|.Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|.Maria Eugenia Rímini de Mayer Correa y sus hijos María, Eugenia, Federico, Ernesto, Eloisa e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Coni y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. María Luisa Rímini Olmedo y María Rosa Rímini Olmedo de Avendaño y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Coni. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (CONI) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Sus amigos de toda la vida; Carlos Calle, Pedro Cantizano, Gastón Carol y Enrique Lami Dozo, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan triste momento.

GÓMEZ CAROT, HÉCTOR (Coni) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/18 en la Ciudad de Bs.As|. Las amigas de su hermana Eugenia: Magui Siliguini, Tere Nader, Mirta Rigourd, Cristina Cura, Graciela Luna, Pimpi Corvalán y Poli Galgani participan con gran pesar su fallecimiento.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su esposa Elsa Beatriz Luna, sus hijos Pololo, Pepe, Elsa, Marcela y Mirta; h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 17 en el cement. Parque de la Paz, casa de duelo Fco. de Victoria 309 Bº 8 de Abril. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su hija Elsa, su hijo político Orlando Juan Gorosito, sus nietos María Laura, Juan Martín, Nicolás y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su hija Mirta, su hijo político Walter Martínez, su nieto Walter participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su hija Marcela, sus nietos Ludmila, Gabriel, Alejandra y Jerónimo Anriquez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JOSÉ DIRSEO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su comadre Mafalda Basualdo de Frola, sus sobrinas Yolanda Basualdo, María Ester Corán, Norma Fernández, Héctor Frola y Lucía Venturini de Frola e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Sus amigos Mariano Sans, Silvia Garnica y sus hijos Martín y Jordana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Jorge, Lorena, Diego y Carla ante la irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Mercedes Auat y familia participan con pesar el fallecimiento de la querida Lili y acompaña a sus amigas Lorena, Carla y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Los amigos de su hija Lorena: Nora y Gustavo, Pepe, Mercedes, Claudia, Emilia, Tamara, Soledad, Luciana y flia., Pancho y flia., Marcelo y Agustina participan con pesar el fallecimiento de la querida Lili y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MAYULI DE ZORRILLA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/18|. Claudia, Eugenia, Carina, Mercedes y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de Lili y acompañan a su amiga Lorena y familia en estos momentos de dolor.

PONCE ROJAS, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanto eterno". Sus hermanos políticos Marta y Carlos, sus sobrinos Susana, José y Luis y respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SANAGUA, MANUEL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su esposa Lidia del Valle Mansilla, sus hijos Doris, Esteban, Ramón, Marcela, Yohana, Ximena, su yerno, Miguel, sus nueras Eliana, Natalia; sus nietos part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANAGUA, MANUEL ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Raul A. Ledesma e hijo, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Sus primos Antonio Castiglione, Martha Rojas Smith de Castiglione, hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con oraciones.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y sus hijos Ariel, Luis, Benjamín, Alejandro y Diego participan don dolor su fallecimiento y acompañan a Chochita y sus hijos en este triste momento.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|. Teresita Beltran Neirot de Leoni y sus hijos: Matesi, Carlos, Raul y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento.

STABILE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/18|.Jorge Luis Feijóo, Graciela Alberdi y sus hijos María Lourdes, Celina, Victoria, Jorge y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Hijo querido de mi corazón, no hay un día que no te recuerde, no te llore, y llore sin consuelo, te recuerdo a cada instante y viene a mi mente tu imagen amada y aunque hoy se cumpla 3 años que esa mañana del 24 de Octubre me arrebataron tu vida en un instante y de esa manera. Yo no tengo consuelo mi Gusti querido, amado, hubiese querido ser yo la que pasara ese trayecto y que vos estés para ver crecer tus hijitos. Gusti querido, hijo mío, hijo de mi vida, hoy se cumplen 3 años de tu trágica e inesperada partida la cual nunca voy a lograr entender si eras tan joven con mucho por vivir, mi Gusti amado como no llorarte todos los días si te amo tanto , tanto y te extraño. Hijo querido como quisiera que no fuese realidad, como superar tu ausencia si estas en mi en todo momento. Tus padres Cristina y Enrique, hermanos Gabriel, Pamela y Débora, sobrinos y ahijados, Débora, Máximo, Nahuel Mateo, Tatiana, Gustavito, Delfina, Rosario y Rodrigo, tíos y primos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. Hermano querido, hoy hace 3 años de tu triste partida, el tiempo no paso para mi, todo es como ese mismo instante que sucedió. No sé cómo se hace para no pensar en la injusta que es a veces la vida, te fuiste dejando un dolor muy profundo en todos nosotros, quienes te extrañamos y necesitamos muchísimo. Danos fuerzas para seguir, para soportar la tristeza que causo tu partida. Tu hermana Pamela y sobrinos invitamos a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 3 años de su partida.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. Te fuiste al cielo de los cantores, porque necesitaban de tu voz allá, nos quedan tus canciones, tu sonrisa, tus bromas y el extrañarte cada día hasta que nos volvamos a encontrar. Nos queda tu ejemplo, tu lucha, tu amistad y todo el amor que sembraste. Su esposa Graciela, sus hijos y demás familiares , invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San Cayetano (Belgrano y Gorriti), con motivo de cumplirse 9 meses de su partida a la Casa del Señor.

GUEVARA TIJERA, SILVIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Hija querida, tu partida causa una tristeza inmensa en nuestros corazones, no pasará un día sin que estás en nuestros pensamientos. Nunca imaginamos el dolor tan grande que nos deja tu ausencia, que el Señor te tenga en su reino y nos de de la resignación que necesitamos para aceptar sus designios. Tus padres Isolina Tijera, Alberto Guevara, tu hija Candela Lucía, tus hnos. Alberto Gustavo, Jorge Gabriel, tus sobrinos, tíos, tu abuela, tus ahijados José Emilio, Agustín, Bruno, Mateo, Vega Guevara invita a la misa hoy en parroquia Santo Cristo, al cumplirse 1 año de su fallecimiento hoy a las 20 hs.

ROLDÁN, OSVALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/18|. Su esposa Elsa, sus hijos Carlos, Lelia, Marcela, Walter, Vanesa; hijos políticos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José del Bº Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

JIMENEZ, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su esposa Silvina Robles sus hijos Sebastián, Milagros, Daiana, Melani, Héctor, sus padres Justino y Gladis sus hnos Luis, Arminda, Alcides, Simón, Noemi, Raquel, Mónica, Antonio , Hugo, Oscar, Damian, Franco, Pablo y demas familiares Sus restos serán inhumados hoy 15 hs cemet. De Ardiles, el cortejo partirá de los Herrera. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

HOFF, JORGE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/14|. Amado esposo y padre!" hoy hace 4 años de tu partida, aun se te extraña como el primer día. Se siente tu ausencia, las reuniones familiares son para recordarte, mirar al cielo, suspirar y regalarte lágrimas. Siempre vas a estar presente en nuestras vidas con el recuerdo del gran hombre y padre que fuiste, por eso su familia invita a sus conocidos a la misa que se efectuará en su memoria el día 24 de octubre a las 20 hs en la iglesia Catedral.

ROBLES DE QUIROGA, NANCY ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Madre querida: Un día como hoy te fuiste al encuentro del Señor nuestro Dios, se pusieron frios nuestros corazones cuando nos enteramos de tu inesperada pérdida, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que no nos dejaste, sentimos tu presencia junto a nosotros que nos das las fuerzas para continuar esta dura realidad de vivir sin tu presencia física. Tu esposo Héctor Quiroga, sus hijos Esteban, Clarisa, Virginia y Fatima; hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20:30 hs en la Iglesia Cristo Rey, al cumplirse 1 año de su partida al encuentro con el Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

FRÍAS, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/18|. Su esposa Juana Guzmán sus hijos Alicia, Mario, Fabian, Magali, Frias h/políticos Ana Maria, nietos Oscar, Yanina, Cintia, Julia, Cristian, Yasmin, Joel, Lautaro, Camila, bisnietos Leonel, Kiara, Nahiara, ian, Benjamín, Ignacio, Carmen y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas. Cementerio Cristo Redentor Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

GUZMÁN DE VIVAS, MARTA ELENA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Mamita: mi corazón te llamó, no te olvida y cada día te extraña más. Gracias por haberme dado ese amor sincero e incondicional. Jamás dejaré de amarte y tu recuerdo me acompañará por toda la eternidad. Hoy se cumple un año de tu partida al reino Celestial. Su hija Marta, hijo político Daniel Cortez, nietos Noel y Lautaro y bisnieta Catalina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora de La Merced en Villa Ojo de Agua.

GUZMÁN DE VIVAS, MARTA ELENA (Coca) (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Sus hermanas Juana, Graciela y Nora Guzmán y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

ROSALES DE LLUGDAR, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/2001|. Al cumplirse 17 años de su fallecimiento sus hijos: Juan, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo y María Arsenia Llugdar; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan su descanso eterno y elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.