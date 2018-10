Tintina quiere sumar medallas en “La Feliz”

- Una delegación de casi 50 chicos de Tintina se sumó a la competencia de los Juegos Evita que arrancaron recientemente en Mar del Plata, con la ilusión de conseguir algunas medallas o trofeos para la provincia. Tintina compite desde ayer con el equipo de vóley femenino Sub 15 a cargo del profesor Walter Paz. También participarán en Sub 14/16 Tintina Hockey Club, a cargo de los profesores Juan Ledesma y Lucas Ibarra. El equipo Sub 14 está compuesto por Mijayl Acuña, Gabriel Gorosito, Axel Rodríguez, Alam Iturre, Sergio Gómez, Santiago Coria, Lautaro Luna, Martín Lobos Paz. DT: Lucas Ibarra. Ayudante: Ledesma. Al equipo Sub 16 lo integran Bruno Cabrera, Aldo Maldonado, Aldo Mendoza, Luca Ballejo, Matías Figueroa, Ramón González, Adriel Acuña, Gabriel Cruz, Agustín Paiola y Elías Sánchez. Juan Ledesma es el entrenador, y Guillermo Ramírez, el ayudante. Marilina País y Jorge Figueroa son ayudantes de la delegación. En atletismo competirán en martillo, Luján Noriega; pentatlón, Ludmila Luna; marcha 300 metros, Lurdes Páez; 80 metros con valla, Mikaela Carabajal; salto en largo, Belén Campo; lanzamiento de disco, Lilian Coria; jabalina, Wilton Suárez; salto en largo, Pablo Vega y 150 y 80 metros, Macarena Serrano. Esta última competidora es de la localidad de Lilo Viejo.