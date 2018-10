José Fernández estuvo cerca del título en el Nacional de Tenis de Jujuy

24/10/2018 - El tenista bandeño José Fernández participó y dejó una gran imagen recientemente en el Torneo Abierto de Menores ex G3 en la provincia de Jujuy en donde llegó hasta las instancias decisivas. Este importante certamen se desarrolló en el Milisenda Tenis Club en donde el joven jugador santiagueño José Fernández tuvo una gran actuación. José arrancó ganando sus duelos iniciales, para rápidamente posicionarse en la instancia de cuartos de final. Una vez allí no tuvo problemas para dejar en el camino a Martín Beltrán y pasar a las semifinales de este importante torneo nacional. Cuando se encontró en esta instancia, José Fernández se enfrentó con Juan Luccione a quien se impuso en un gran partido que le dio el pase a la final. Final Una vez en la final, José se enfrentó con Justino Pfister, con quien no pudo dar vuelta el resultado y terminó perdiendo en un gran partido de ambos jugadores en súper taibrek por 8/10. En este 2018 José participó en 15 torneos, entre Nacionales, Regionales y Abiertos. Esto le permite encontrarse en el ranking 33 en single y 20 en dobles a nivel nacional, con una gran perspectiva para el 2019 y 2020, siendo que le quedan dos años más para competir en la categoría Sub 12 en la que él participa. También José Fernández promete una gran proyección en su carrera como tenista. José agradeció a todos los que lo apoyaron para enfrentar este gran certamen, uno de los últimos de la temporada 2018. Ahora retomará sus entrenamientos de cara a nuevos desafíos.