El Torneo Clausura vuelve este domingo con la disputa de la segunda fecha

24/10/2018 - Tras el mini receso por el festejo del Día de la Madre, este domingo 28 de octubre retornará la acción de la Liga Municipal de Fútbol Infantil Bandeña, con la disputa de la segunda fecha de su Torneo Clausura. Los encuentros comenzarán a las 8.30, con 30 minutos de tolerancia, según la siguiente programación: Zona A: En San Isidro: Bio Torres vs. 25 de Mayo. En Güemes de Clodomira: Chamacos FC vs. Argentinos Unidos. En Banfield: Taladrito vs. San Fernando. Zona B: En Deportivo 25 de Mayo: Deportivo 25 de Mayo vs. Gustavo Tapia. En Jerarquizado: Barrio Quilmes vs. Barrio Taponazo. En Villa Unión: Villa Unión vs. El Cruce. Zona C: En Policía de Infantería: Moykanos Juniors vs. Atlético Clodomira. En Produnoa: Rey de Reyes vs. Tramo 16. En 17 de Octubre: 17 de Octubre vs. Cholo Suárez. Zona D: En Amutesa: Cuarto Centenario vs. Irma FC. En Villa Unión Nº 2: Pablo Hoyos vs. Barrio El Tabique. En Rincón FC: Rincón FC vs. Diablos Rojos. En 1º de Mayo: Niños Felices vs. Chacarita del Sur (partido suspendido).