Vuelve el superávit comercial que no se lograba desde diciembre de 2016

Fotos IMPORTACIONES. Cayeron un 21% y contribuyeron a equilibrar la balanza.

24/10/2018 -

La balanza comercial cerró septiembre con un superávit de u$s 314 millones, el primer resultado positivo desde diciembre del 2016, en el marco de una fuerte retracción del intercambio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Durante septiembre, y en medio de la volatilidad del dólar en el mercado local, las exportaciones bajaron 4,8% para sumar u$s 5.013 millones, mientras que las importaciones, también afectadas por la caída de la actividad económica, bajaron 21,2% para sumar u$ 4.699 millones, lo que dejó el resultado superavitario.

Desde diciembre de 2016 que el intercambio comercial no arrojaba un resultado favorable para Argentina. Aquel mes fue de u$s 33 millones,en un año que cerró con un superávit de u$s 1.968 millones.

Los superávits más importantes de septiembre correspondieron al comercio con Chile, u$s 184 millones, Vietnam u$s 135 millones, Indonesia u$s 107 millones y Países Bajos u$s 98 millones, entre otros.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había adelantado ayer que "en los próximos meses, comenzaremos a ver resultados superavitarios" en la balanza comercial, debido al tipo de cambio más competitivo, y una menor demanda de insumos ante la retracción de la actividad económica.

El secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, dijo ayer que el gobierno está estudiando alternativas para evitar gravar con el impuesto a los Bienes Personales a las tierras rurales, como figura en el proyecto de Presupuesto 2019.

‘Se debería evaluar la situación, teniendo en cuenta que el mundo está pidiendo alimentos’, destacó el funcionario. El proyecto de Presupuesto prevé una serie de cambios en el impuesto a los Bienes Personales, que incluyen que las tierras agropecuarias vuelvan a pagar este tributo, del que hasta hoy estaban exentas, lo que causó el rechazo de las entidades de productores.