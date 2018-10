Fotos Mitre inició los trabajos para salir de la mala racha

24/10/2018 -

Tras la dolorosa e inmerecida derrota de Mitre ante Gimnasia de Jujuy, el plantel profesional regresó a los entrenamientos de cara al partido que protagonizará ante Santamarina. Ese encuentro se jugará el domingo en el estadio de Roca y Tres de Febrero, desde las 17 con el arbitraje de Luis Lobo Medina, en lo que será la octava fecha del Torneo Nacional B. En su primer día de entrenamientos, el plantel profesional se trasladó a las instalaciones del club Old Lions, donde realizó tareas en el gimnasio. Efectuó actividades físicas y pasadas. El conjunto de Alfredo Grelak atraviesa una mala racha después del buen arranque. Las dos últimas derrotas lo frenaron desde lo anímico y en esta fecha recibe a uno de los equipos que no inició bien la competencia y tendrá la chance de retornar a la senda del triunfo. Para ese partido, el cuerpo técnico no podrá contar con la presencia del defensor central Matías Moisés, quien presenta desprendimiento del tendón de la pierna derecha, lo que demandará una recuperación de al menos 20 días. Otro de los lesionados es el delantero Felipe Cadenazzi, quien continúa trabajando diferenciado para recuperarse de un dolor en la rodilla derecha. El resto del plantel se encuentra en buenas condiciones físicas y está a disposición del entrenador. Hoy por la mañana se llevará a cabo un nuevo entrenamiento. A pesar de esa mala racha el equipo se ubica en la sexta posición, en zona de clasificación al Reducido, ya que acumula 13 unidades a cinco puntos del líder Nueva Chicago.