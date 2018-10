Rapallini dirigirá el clásico del domingo

24/10/2018 -

El árbitro Fernando Rapallini dirigirá el domingo el clásico de la décima fecha de la Superliga entre Racing Club y San Lorenzo de Almagro, informó ayer la AFA.

En tanto, Andrés Merlos estará el sábado en el choque River Plate vs. Aldosivi y, ese mismo día, Jorge Baliño trabajará en la visita de Boca Juniors a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Programación

Viernes 26: a las 19, Tigre vs. Lanús, Facundo Tello; a las 21, Huracán vs. Colón, Darío Herrera.

Sábado 27: a las 15, River vs. Aldosivi, Andrés Merlos; 17.15, Gimnasia vs. Boca, Jorge Baliño; 20.30, Talleres vs. San Martín (T), Diego Abal; 20.30, Unión vs. Godoy Cruz, Nazareno Arasa.

Domingo 28: a las 11, Patronato vs. Rosario Central, Nicolás Lamolina; 13.15, Banfield vs. Estudiantes, Silvio Trucco; 15.30, Vélez vs. Belgrano, Pablo Dóvalo; 17.45, Racing vs. San Lorenzo, Fernando Rapallini; 20, Atlético Tucumán vs. Independiente, Patricio Loustau.

Lunes 29: a las 19, Newell’s vs. Argentinos Juniors, Fabricio Llobet; 21, San Martín (SJ) vs. Defensa y Justicia, Pablo Echavarría.