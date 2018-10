Iván Basualdo, reconfortado con el rendimiento de su equipo

24/10/2018 -

Iván Basualdo habló al término del partido y destacó la importancia de haber vencido a Quimsa en el Vicente Rosales

"Es un triunfo importantísimo porque es un clásico y porque teníamos una espina del primer partido. Creo que de a poco vamos a ir encontrando nuestro juego, nuestro mejor rendimiento", comentó el pívot santafesino.

Basualdo destacó los progresos del equipo en los dos últimos juegos de la fase regular del Súper 20. "Pudimos controlar el partido, eso es lo que digo del funcionamiento que tenemos que ir encontrando. No nos venía pasando. Tuvimos una buena remontada en Atenas y pudimos controlarlo de a poco. Pero es el camino, es lo que tenemos que buscar", opinó convencido.

Consultado sobre las claves del juego, explicó: "Me parece que la concentración desde el principio fue clave. No dejarlos jugar cómodos a ellos en ataque. Es algo que nos venía costando encontrar ese enfoque, esa concentración de no dejar a los equipos rivales usar sus mejores armas. Creo que hoy lo pudimos hacer. Desde ahí empezamos a construir el partido".

Para Basualdo fue su segundo clásico. "Son lindos, son partidos especiales, son lindos de jugar, más allá de todo esto que veníamos pensando del funcionamiento del equipo. Son partidos extras al Súper 20, que tienen una motivación extra y son lindos de jugar. Hoy la cancha estaba linda. Es lindo ganarlos", comentó reconfortado.