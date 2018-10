"El equipo se está rompiendo desde que empezamos"

Fotos PREOCUPACIÓN. Silvio Santander lamentó no haber podido darle una victoria al hincha de Quimsa en el clásico de la provincia y explicó que deberán manejar un orden de prioridades debido a las bajas por lesión.

-

Silvio Santander vivió el clásico con gran intensidad y, al margen de la derrota, quedó visiblemente preocupado por la racha de lesiones que afecta al plantel de Quimsa.

"Tenemos un equipo que se está rompiendo desde que empezamos. Si no nos ponemos fríos, separamos los torneos y manejamos un orden de prioridades, no vamos a llegar a todos lados. Mi objetivo con el equipo es la Liga Sudamericana, que hoy Quimsa la juega y que quizá no sabemos si alguna vez la va a volver a jugar, mientras que al Súper 20 lo vamos a jugar cada año", explicó el entrenador bonaerense en diálogo con EL LIBERAL.

"Tenemos que ser fríos, el Súper 20 terminó. Nosotros vamos a ir a jugar con quien nos toque con una formación alternativa, si queremos prepararnos bien para la Liga Sudamericana, porque si hoy Mainoldi le pasa algo, será el cuarto desgarro en dos meses", agregó preocupado.

"Yo sé que el hincha quiere ganar, pero yo tengo que tener la frialdad de entender que acá no hay dos chances más para el equipo, cuando no tenemos un equipo preparado para jugar las dos competencias con tantas lesiones", señaló.

Prioridad

Santander extendió su explicación: "Tengo 18 clásicos jugados desde que llegué a Quimsa. Me gusta ganar, está claro, pero hoy nosotros tenemos una prioridad: poner el equipo a descansar. El equipo está roto. No es normal que en dos meses llevemos cuatro desgarros como estamos llevando y no es normal que tengamos dolores de espaldas. Y la verdad que Olímpico jugó desde el primer minuto concentrado, vino a buscar el juego y nosotros no pudimos. Felicito a los jugadores, estoy recontra contento con el grupo, pero necesitamos tomar una decisión, que es apartarnos del Súper 20 y enfocarnos en la Liga Sudamericana".

El entrenador bonaerense destacó la actuación de su equipo en Cali, Colombia, donde obtuvo el primer puesto de su grupo. "Es el único momento que desde que estamos jugamos completos. Si bien hubo algunos altibajos, tuvimos muchos minutos que fueron muy interesantes. Me quedo con eso y con que tenemos que seguir construyendo. Ahora nuestro próximo objetivo es el 13 de noviembre, donde nos toque jugar", comentó Santander, que todavía no estaba al tanto de que Quimsa había quedado emparejado con La Unión de Formosa.

La serie entre Quimsa y La Unión comenzará el próximo lunes 5 de noviembre en el estadio Ciudad.