Trump se pone firme para frenar marcha hondureña

24/10/2018 -

WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos aseguró ayer que entre los miles de inmigrantes de la caravana, en su mayoría hondureños, que avanza hacia su territorio se encuentran miembros de pandillas y personas con historiales criminales.

"El Departamento de Seguridad Nacional puede confirmar que hay individuos en la caravana que son miembros de pandillas o que tienen historiales criminales significativos", aseguró en Twitter su portavoz Tyler Houlton.

Houlton, que no aportó ninguna prueba ni mencionó un caso específico al respecto, señaló que entre el grupo de migrantes se encuentran ciudadanos de otros Estados que no son de Centroamérica, "incluyendo países de Oriente Medio, África y Sur de Asia".

"Parar la caravana no es sólo por seguridad nacional o por prevenir el crimen, es por nuestra soberanía nacional y el imperio de la ley. Aquellos que buscan venir a EE.UU. deben hacerlo correcta y legalmente", dijo el portavoz.

La caravana, que partió el 13 de octubre de San Pedro Sula (Honduras), decidió ayer tomar un día de descanso en Huixtla, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, después de la larga caminata del lunes, en la que los migrantes, entre ellos menores, recorrieron a pie más de 35 km desde Tapachula.

La caravana suma más de 7.000 personas, en su mayoría procedentes de Honduras, según cálculos mexicanos.

Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que en la caravana que se dirige hacia su país hay unos 10.000 migrantes, y admitió que no tiene "pruebas" de que en ella viajen individuos procedentes de Oriente Medio o incluso terroristas, una teoría que ha propagado sin ofrecer pruebas.

"No entrarán", sentenció Trump, a periodistas en la Casa Blanca. "Tendremos que llamar a nuestros militares si es necesario, pero no podemos permitir que esto ocurra. No podemos permitir que nuestro país sea violado así", agregó.

Trump aseguró que recortará "sustancialmente" la ayuda económica que concede anualmente a Guatemala, Honduras y El Salvador como represalia por el avance de la caravana, al tiempo que ha arremetido contra México por no detenerla.