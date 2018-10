Organizan la charla "Diferentes crisis que padece el hombre"

Fotos CONFERENCIA. El padre Gordillo abordará ejes como "La crisis del hombre" y "La ideología de género".

Organizado por el Movimiento Verdad, el próximo viernes 26 de octubre el padre Alejandro Gordillo, párroco de la iglesia Santo Cristo, brindará la conferencia "Diferentes crisis que padece el hombre. Falsos profetas", en el Centro Cultural del Bicentenario, destinada a toda la comunidad santiagueña. Se invita a participar especialmente a los que se sientan atraído por la temática de este encuentro, que buscará guiar a las personas en medio de la desesperanza en la que se encuentran sumergidos.

"La crisis del hombre" y "La ideología de género" en todos sus conceptos serán las aristas de la temática que abordará el sacerdote durante el encuentro organizado por el Movimiento Verdad.

Según indicaron desde la organización, la entrada es gratuita, pero se pide la colaboración de pañales, elementos de higiene personal y mercadería para ser donadas a grupos ProVida y a la Pastoral Cárcel de Mujeres.

"El hombre siempre ha vivido en distintas etapas, distintas crisis. Eso lo vemos a lo largo de la historia. Pero la crisis de hoy es moral, ética y de cosificación del hombre. Y no es sólo a causa del avance del hombre porque ese avance ha sido positivo desde muchos puntos de vista", explicó el sacerdote a EL LIBERAL, en un adelanto que realizó sobre la temática que abordará para toda la comunidad santiagueña, este viernes 26 en el Centro Cultural del Bicentenario.

Asimismo dio un claro mensaje a la comunidad, en tiempo de crisis: "No vivan como si Dios no existiera, y no pierdan el temor de Dios. Debe haber argumentos más sociológicos y psicológicos, pero prefiero dar este consejo. Siempre, a lo largo de la historia, hubo crisis, pero a las crisis hay que enfrentarlas y no negarlas. Necesitamos estar atentos, alertas, con mucha esperanza".