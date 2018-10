Mientras Jimena Barón blanqueaba su romance con su bailarín, Daniel Osvaldo presentaba a su nueva novia

24/10/2018 -

Daniel Osvaldo se mostró en público por primera vez con su nueva novia. La pareja llegó abrazada al bar de Palermo donde Charly García festejó su cumpleaños número 67.

La presentación oficial fue en el momento exacto en el que Jimena Barón, en el Bailando, blanqueaba su romance con Mauro Caiazza, su bailarín en el certamen conducido por Marcelo Tinelli: "Yo me pongo en oferta con él", dijo la actriz y luego besó a su flamante novio.

Casualidad o no, el ex jugador de Boca y Barón mostraron al mismo tiempo a sus nuevas parejas. Con un hijo en común, Morrison, los cantantes se separaron en el 2015 y luego intentaron recomponer la situación, pero la reconciliación duró nada más que tres meses.

El Día de la Madre Jimena escribió un extenso descargo contando cómo habían sido las cosas con su ex, luego de que él se "tomara el palo" sin avisar. En su relato, cuenta que dejó todo e incluso relegó su carrera, por acompañarlo y apostar a la familia.

"La vida y en gran parte el sistema machista que nos maneja consciente o inconscientemente, me hicieron creer que ya era mamá y que era tarde para cumplir mis sueños. Debía quedarme en el hogar siendo una buena ama de casa acompañando al hombre que elegí", comenzó Jimena.

Luego siguió: "Más tarde mi vida colapsó, murió mi papá ahogado, el hombre por el que dejé todo y me quedé haciendo budines en casa se tomó el palo sin avisar, me enteré por el noticiero lo que estaba pasando con tatuaje de amor incluido (sutil). Mi vida era una mierda y el tanque de esperanza estaba completamente vacío. Agregale que la prensa me fajaba y hasta se cagaban de risa".

"Un día, también de mierda, me cruzo con Lucas Biren quien a pesar de verme cabizbaja me avisa que yo iba a sacar un disco. Se ocupa, lo logra. Sale La Tonta, revienta por el aire, y yo me planteo si estoy lista, si puedo hacerme cargo de lo que tanto quería, no me lo esperaba. Ustedes cumplieron mi sueño. Me levantaron del piso y hoy me paran en el piso del teatro Ópera a vivir el Día de la Madre más maravilloso de mi vida", cerró.