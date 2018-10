Esmeralda Mitre contra Mirtha Legrand: "Es envidiosa y resentida"

24/10/2018 -

Me parece que fue muy resentida conmigo. Me trató muy mal, muy mal. Y no sabés lo mal que me sentí. No me dejó hablar, me censuró. Y creo que eso nace de la envidia. Me manejé con mucha tranquilidad y en ningún momento me exalté".

Así se expresó Esmeralda Mitre en ‘Intrusos’ cuando Moria Casán, su conductora, le preguntó sobre el tenso cruce que tuvo con Mirtha Legrand. "Yo siempre fui muy conocida. Tapa de los diarios y de todas las revistas desde que tengo 20 años, eso es así’, había manifestado antes de emitir su fuerte crítica en contra de la diva. "Conocida era, lo que soy ahora es popular. Necesito decirlo porque me parece muy ordinario por parte de la señora que ¿para qué me tiene que hacer ese comentario? es como envidioso y resentido. Yo no te invito a mi mesa y te digo ‘vos no sos conocida’", destacó. Además, la participante del "Bailando por un Sueño" se refirió a la rotura de costillas. Al principio, la actriz manifestó haber estado con mucho dolor durante los últimos dos días debido a su fractura de sus costillas como consecuencia de un truco de baile. Y como si fuera poco, expresó que le cuesta hablar y respirar. ‘No es nada lindo que digan que uno miente, que no es verdad’, lamentó Esmeralda ante las críticas de otras figuras.