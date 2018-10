Fuerte descargo de Martínez ante las burlas de los relatores de Central-Chicago

Fotos Los relatores se "tentaron" ante la situación.

Hoy 10:50 -

El periodista de Canal 7, Juan Manuel Martínez, realizó anoche una férrea defensa del fútbol santiagueño, ante las "burlas" de los relatores del partido entre Central Córdoba - Nueva Chicago, que en plena transmisión del partido para TYC Sports, se burlaron por la improvisada pintada de las líneas de cal.

"Como santiagueño, como periodista, como amante del fútbol, me dolió mucho lo que se hizo. No siempre este canal se ocupa de estos partidos, siempre transmite los que se juegan en Buenos Aires y alrededor. Transmite mucha B Metropolitana y creo, sin ánimos de nada, que hay estadios mucho peores que el de Central Córdoba anoche, tras cinco días de lluvia", comenzó en su descargo.

Martínez apuntó contra el árbitro Diego Ceballos, por no haber hecho marcar las líneas y los laterales en el entretiempo, y además por pedir que se marquen los laterales, en lugar de las líneas más importantes como las del área chica y el arco.

Luego, fue contra los relatores: "Se burlaron de un auxiliar que pintó las líneas. Nos duele a todos porque se vio en todo el país. Esto no se debe permitir en el fútbol del interior. Más allá del resultado, no importa la camiseta. Importa la provincia", expresó.

Y continuó: "Que vengan a hacer esto, estas cosas risueñas para muchos... que se podrían haber ahorrado si el árbitro pedía que se haga en el entretiempo. Nos duele porque es nuestra provincia y la queremos. Ellos transmitieron otros partidos en donde no se podía jugar y no dijeron nada. Teniendo tanta experiencia, deberían haberse cuidado en muchas de las expresiones que usaron".

Por último, acusó de no medir "con la misma vara" al fútbol de Buenos Aires con el del interior: "Duele por el fútbol, por el deporte de Santiago, por lo que ellos no saben, por lo que le costó a la gente ir a la cancha anoche con esa pasión que tiene el hincha. Nos mataron como santiagueños, como deportistas, como club y se hace mucho esfuerzo para estar en esta segunda competencia. Ojalá no se repita".