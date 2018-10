Captan un hombre 'sin cabeza' caminando por la calle

Hoy 16:55 -

Una mujer británica conducía por la localidad de Huthwaite, Reino Unido, con su compañero y sus tres niños cuando su hija Gracie preguntó: "Mamá, ¿por qué no tiene cabeza?", señalando a un hombre que caminaba por la acera.

Ginette Lees, de 39 años, intuyó que se trataba de un anciano con la espalda arqueada, por lo que su cabeza simplemente no se podía ver mientras caminaba de espalda a ellos, pero decidió filmar la curiosa escena.

Luego la mujer dio la vuelta con su coche, para poder ver al hombre desde otro ángulo, esta vez observándolo frontalmente.

"Realmente no quería que Gracie pensara que había hombres sin cabeza deambulando por las calles, especialmente en el período previo a Halloween con todos los payasos y Michael Myers (un personaje de ficción de la saga de terror 'Halloween')", dijo Lees al periódico Daily Star.

