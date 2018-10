VIDEO | Filmus y Massot casi se van a las manos

Fotos Los incidentes se generaron en medio del debate por el Presupuesto 2019.

“De nuevo hay represión. De nuevo responsabilizamos al gobierno de (Mauricio) Macri”, dijo en su alocución por el Presupuesto el diputado Axel Kicillof.

Minutos después, legisladores del FpV, la Izquierda y el Movimiento Evita ingresaron repentinamente al recinto a los gritos. Venían de la calle y querían pedir un cuarto intermedio.

“Así no se puede seguir”, argumentaban a los gritos. La secuencia terminó en descontrol y tuvieron que separar a diputados kirchneristas y de Cambiemos para que no se vayan a las manos. Dos de los más exaltados eran Daniel Filmus, del FPV, y Nicolás Massot, jefe del bloque PRO.



"Vamos a entrar ya, si no levantan la sesión por lo menos un cuarto intermedio", alcanzaron a decir los legisladores que por "Pasos Perdidos" ingresaron al recinto. Entre ellos, Nicolás del Caño, Leonardo Grosso, Lucila De Ponti y Leopoldo Moreau.



En ese momento tenía la palabra Luis Mario Pastori, de la UCR y conducía la sesión el radical Luis Petri, quien se cansó de pedir silencio sin efecto. Ante el escándalo, el presidente de la Cámara Emilio Monzó -que había salido hace minutos- volvió a ingresar y tomar el control. Le preguntó a Pastori si aceptaba una interrupción, pero el radical dijo que no y eso desató la ira de los legisladores de la oposición.

"Sos un facho", le gritaron, entre otros insultos. Monzó intentaba calmar los ánimos pidiendo que tomen asiento para poder dialogar. Pero los legisladores de Cambiemos y la oposición cruzaban agravios.

La tensión llegó al máximo cuando Massot se paró y avanzó unos pasos hacia el bloque del FpV, comenzó a hablarle y hacer gestos. Legisladores del FpV, denunciaron que los invitaba a "pelear fuera".

El ex ministro de Educación Filmus comenzó a acercarse junto a Juan Cabandié, Mayra Mendoza y otros legisladores. Rápidamente los legisladores de ambos bloques se empezaron a interponer y a empujarlos hacia atrás.