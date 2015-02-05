CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de octubre de 2018

A LAS 17.00 UNA PARTE DE MÍ

25/10/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LA VOZ ARGENTINA

22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINUACIÓN)

00.00 KARA PARA ASK

00.45 EL ARQUI

01.00 STAFF 


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 DALE FERRO


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

08.46 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

09.08 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

11.24 HANCOCK

13.10 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO

DE PELÍCULA

13.34 LOS CAZAFANTASMAS

15.31 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE

HUESOS

18.00 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

20.16 HANCOCK

22.00 BLADE TRINITY

TCM

07.55 LA NIÑERA

08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.25 LA NIÑERA

11.15 POR AMOR AL JUEGO

13.39 EPIDEMIA

16.09 WATERWORLD

18.05 ALERTA EN LO PROFUNDO

20.07 INFIERNO BAJO TIERRA

22.00 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

TNT

08.14 2012

11.09 LOS ROMPEBODAS

13.27 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA

LEYENDA DEL DEPORTE

15.55 LA ENTREGA INMEDIATA

17.36 UNA PAREJA EXPLOSIVA

19.31 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 FURIA DE TITANES

23.55 VACACIONES

SPACE

07.07 UNA FAMILIA PELIGROSA

09.06 HERMANOS INDOMABLES

10.58 DIFÍCIL DE MATAR

12.49 LA MÁSCARA DEL ZORRO

15.22 LA LEYENDA DEL ZORRO

17.47 MUNDO SURREAL

19.51 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

22.00 LOS HUÉSPEDES

23.51 ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON LOS

ALIENS

CINECANAL

10.42 LA ENVIDIA MATA

12.37 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE

ESTE MUNDO

14.30 EL GRAN HOTEL BUDAPEST

16.22 MARMADUKE

17.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DE

20.00 MEGAMENTE

21.40 ROBO EN LAS ALTURAS

23.30 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE

12.30 JOVEN Y HAMBRIENTO

12.55 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ

13.55 EL FACTOR X

15.10 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.00 THE VOICE

22.55 EN LETRA DE OTRO


A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+MAÑANA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE

A JACINTO PIEDRA CON

LA PRESENTACIÓN DE LUCINA FERRARI

(HIJA DE JACINTO), TUCHO

RUFFA, ELVIRA DÍAZ CON JULIÁN

BISHOP, BONZO HORAK Y ANALÍA

DÍAZ, DEMI CARABAJAL, EL

VISLUMBRE Y LA BRASITA DE MI

CHALA.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 386)

EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO

FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA

PRESENTARÁ SU DISCO

“ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW

DE APERTURA ESTARÁ A CARGO

DE LA USHUTA GASTADA.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL

GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ

LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN

DE SARA”, CON MARÍA ROSA

CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE

PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”

CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL

GRUPO VOCAL KAUSAY.

CINES

SUNSTAR

ALFA (3D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/10 - 26/10 16:15 (Cast) 18:20

(Cast)

ALFA (2D)

THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/10 -20:30 (Subt) 22:40 (Subt)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

25/10 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)

22:00 (Subt)

PIE PEQUEÑO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

25/10 - 26/10 16:20 (Cast)

ESCALOFRÍOS 2 (2D)

COMEDIA (ATP)

25/10 - 31/10 18:15 (Cast)

UN PEQUEÑO FAVOR (2D)

THRILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)

25/10 - 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)

NACE UNA ESTRELLA (2D)

DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)

25/10 - 26/10- 17:00 (Cast))

VENOM (2D)

COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/10 -19:45 (Cast) 22:10 (Subt)

CHRISTOPHER ROBIN (2D)

INFANTIL (ATP)

25/10 - 26/10- 17:20 (Cast)

EL POTRO (2D)

DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)

25/10 - 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20

HALLOWEEN APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:30

EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS

CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:40

VENOM 2D APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL

JUEVES)

ANTICIPADAS EN VENTA

BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO

01-11-2018

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50

SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL

JUEVES)

 
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