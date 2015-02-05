CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de octubre de 2018
A LAS 17.00 UNA PARTE DE MÍ
Por El Liberal
25/10/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LA VOZ ARGENTINA
22.15 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINUACIÓN)
00.00 KARA PARA ASK
00.45 EL ARQUI
01.00 STAFF
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
08.46 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
09.08 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
11.24 HANCOCK
13.10 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO
DE PELÍCULA
13.34 LOS CAZAFANTASMAS
15.31 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE
HUESOS
18.00 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
20.16 HANCOCK
22.00 BLADE TRINITY
TCM
07.55 LA NIÑERA
08.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.35 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.25 LA NIÑERA
11.15 POR AMOR AL JUEGO
13.39 EPIDEMIA
16.09 WATERWORLD
18.05 ALERTA EN LO PROFUNDO
20.07 INFIERNO BAJO TIERRA
22.00 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
TNT
08.14 2012
11.09 LOS ROMPEBODAS
13.27 42. LA VERDADERA HISTORIA DE UNA
LEYENDA DEL DEPORTE
15.55 LA ENTREGA INMEDIATA
17.36 UNA PAREJA EXPLOSIVA
19.31 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 FURIA DE TITANES
23.55 VACACIONES
SPACE
07.07 UNA FAMILIA PELIGROSA
09.06 HERMANOS INDOMABLES
10.58 DIFÍCIL DE MATAR
12.49 LA MÁSCARA DEL ZORRO
15.22 LA LEYENDA DEL ZORRO
17.47 MUNDO SURREAL
19.51 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
22.00 LOS HUÉSPEDES
23.51 ÉRAMOS POCOS Y LLEGARON LOS
ALIENS
CINECANAL
10.42 LA ENVIDIA MATA
12.37 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE
ESTE MUNDO
14.30 EL GRAN HOTEL BUDAPEST
16.22 MARMADUKE
17.57 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DE
20.00 MEGAMENTE
21.40 ROBO EN LAS ALTURAS
23.30 FIESTA DE NAVIDAD EN LA OFICINA
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BNP PARIBAS WTA FINALS SINGAPORE
12.30 JOVEN Y HAMBRIENTO
12.55 EN LETRA DE OTRO - PEDRO CAPÓ
13.55 EL FACTOR X
15.10 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.00 THE VOICE
22.55 EN LETRA DE OTRO
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+MAÑANA SE REALIZARÁ UN HOMENAJE
A JACINTO PIEDRA CON
LA PRESENTACIÓN DE LUCINA FERRARI
(HIJA DE JACINTO), TUCHO
RUFFA, ELVIRA DÍAZ CON JULIÁN
BISHOP, BONZO HORAK Y ANALÍA
DÍAZ, DEMI CARABAJAL, EL
VISLUMBRE Y LA BRASITA DE MI
CHALA.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 386)
EL SÁBADO 27, A LAS 21, EN EL CICLO
FOGÓN & TERTULIA, LA CARANCHADA
PRESENTARÁ SU DISCO
“ÁBRETE CORAZÓN”. EL SHOW
DE APERTURA ESTARÁ A CARGO
DE LA USHUTA GASTADA.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
EL 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 21, EL
GRUPO TEATREANDO REPONDRÁ
LA OBRA TEATRAL “DESDE EL JARDÍN
DE SARA”, CON MARÍA ROSA
CIANFERONI Y GUSTAVO INFANTE.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
* DOMINGO 28, A LAS 19.30, SE
PRESENTARÁ EMILIO “CHUNI”
CARDOZO, JÉSSICA PAIVA Y EL
GRUPO VOCAL KAUSAY.
CINES
SUNSTAR
ALFA (3D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/10 - 26/10 16:15 (Cast) 18:20
(Cast)
ALFA (2D)
THRILLER, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/10 -20:30 (Subt) 22:40 (Subt)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
25/10 -17:00 (Cast) 19:30 (Subt)
22:00 (Subt)
PIE PEQUEÑO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
25/10 - 26/10 16:20 (Cast)
ESCALOFRÍOS 2 (2D)
COMEDIA (ATP)
25/10 - 31/10 18:15 (Cast)
UN PEQUEÑO FAVOR (2D)
THRILLER , POLICIAL (+13 AÑOS)
25/10 - 20:10 (cast ) 22:30 (Subt)
NACE UNA ESTRELLA (2D)
DRAMA, MUSICAL (+13 AÑOS)
25/10 - 26/10- 17:00 (Cast))
VENOM (2D)
COMIC ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/10 -19:45 (Cast) 22:10 (Subt)
CHRISTOPHER ROBIN (2D)
INFANTIL (ATP)
25/10 - 26/10- 17:20 (Cast)
EL POTRO (2D)
DRAMA , BIOGRAFIA (+ 16 AÑOS)
25/10 - 19:40 (Cast) 22:20 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALFA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:20
HALLOWEEN APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 17:50 - 20:10 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SOLO JUEVES)
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:30
EL POTRO 2D APTA 16 AÑOS
CON RESERVA
CASTELLANO 2D 22:40
VENOM 2D APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 19:50 - 22:20
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SOLO EL
JUEVES)
ANTICIPADAS EN VENTA
BOHEMIAN RHAPSODY ESTRENO
01-11-2018
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:50
SUBTITULADA 2D 22:50 - (SOLO EL
JUEVES)