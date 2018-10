Larroque denunció que la Policía le arrojó gas en la cara

25/10/2018 -

Al conocerse los enfrentamientos entre policías y manifestantes frente el Congreso, mientras se trataba el Presupuesto 2019, un grupo de diputados opositores abandonó la sesión y salió a la calle. Cuando los legisladores, después de correr algunas vallas, intentaban frenar un camión policial, Andrés "Cuervo" Larroque denunció que fue rociado con gas pimienta. Allí estaban también, entre otros, Horacio Pietragalla, Santiago Igon y Romina Del Plá.

El diputado nacional por el Frente para la Victoria, según se vio en un video difundido en redes sociales, quedó muy afectado por el gas que lanzó la policía. "Me tiraron algo, no sé qué es, no puedo abrir los ojos", contó a un periodista de El Grito del Sur, que se encontraba en las inmediaciones del Congreso.