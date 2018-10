La Cepase cooperará con la investigación

25/10/2018 -

La Cámara de Expendedores de Sub Productos del Petróleo y Anexos (Cepase), se pronunció en un comunicado acerca de la causa por presunto sobreprecios, y adelantó su cooperación con la Justicia. En el texto, la Cámara señala en primer lugar que "tiene como objetivo representar los intereses generales de sus asociados y promover el logro de condiciones favorables para el conjunto; entre ellas, la Negociación Colectiva Laboral, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y lograr acuerdos con unidad de criterio en la fijación de las directrices para la solución de problemas comunes para los empresarios". Sobre la denuncia por sobreprecios que habrían cobrado numerosas estaciones de servicio, la Cepase aclaró que "no participa ni interfiere en modo alguno en las conductas empresariales de sus asociados, siendo ello un espacio reservado e individual de cada uno de ellos". Agrega que por ello "no puede ni le corresponde inmiscuirse en conflictos o causas originadas en acuerdos privados que empresarios a título individual mantienen o habrían mantenido con el Estado Provincial". Finalmente, el comunicado que lleva la firma del presidente, Pedro Llorvandi, rescata que "la Cepase prestará colaboración en lo que se le requiera, en la medida de su alcance y conocimiento de los hechos que se investigan".