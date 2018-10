Para Benedetto, todavía no está nada resuelto

25/10/2018 -

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto aseguró anoche que "no está nada definido" en la serie de semifinales de Copa Libertadores, pese al triunfo de su equipo 2-0 ante Palmeiras.

"Palmeiras es un gran rival, hizo un buen partido. No está nada definido, pero sacamos una buena ventaja y me voy contento por el rendimiento del equipo", dijo el atacante luego de la victoria.

Benedetto marcó los dos tantos de su equipo en pocos minutos, ya que no fue titular.

"Siempre dije que iba a sumar desde el lugar que me tocara. Me quedó justo en el segundo y le pegué, por suerte entró. En el primero me emocioné porque fueron muchos meses sufriendo por las lesiones", continuó el atacante.

"El kinesioógo fue muy importante en la recuperación. Fue psicólogo y amigo, se bancó mis caras de culo, estoy muy agradecido por la recuperación que tuve con él", añadió en agradecimiento al profesional "xeneize".