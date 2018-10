"Se viene un partido duro, no hay nada definido"

Fotos CAUTELA. Guillermo Barros Schelotto puso de relieve la importancia del 2 a 0, pero destacó que en Brasil les espera una revancha durísima.

Boca ganó la revancha por dos goles de diferencia y no recibió tantos en contra. Quedó muy bien posicionado de cara a la revancha ante Palmeiras en Brasil, pero su DT dijo que nada está resuelto aún. Guillermo Barros Schelotto, prefirió la cautela a la hora de hablar y dijo que en Brasil les espera un partido muy complicado.

"El miércoles será durísimo, no será fácil, debemos tener esta actitud, este juego y debemos imponernos en su cancha. Demostraron tener una fortaleza en la Copa muy grande, animica y fisica, será duro, no será fácil. No hay nada definido", lanzó.

A su vez, Barros Schelotto declaró: "Los ultimos 10’ del primer tiempo entregamos la pelota, en líneas generales tuvimos actitud para ganar y la sensación es que el gol venía y estaba controlado Palmeiras, me voy contento por todo".

"Estos cuatro equipos en semis, cualquiera puede ganar en cualquier cancha y ser campeón de la Libertadores. Hoy sacamos diferencia pero quedan 90’ y no podemos entregarnos a esta diferencia. El miercoles que viene es una final de vuelta".

Sobre Darío Benedetto, la gran figura de anoche, Guillermo Barros Schelotto declaró: "El venía de una lesión y en su recuperacion tuvo una lesión muscular y volvió a cero de vuelta, más allá del mérito de uno de haberlo puesto, él de entrenarse, no caerse, que tenía futuro de Europa, hoy pagó en la cancha lo que ha generado y lo que es él. La recuperacion de Benedetto es bueno, que ganamos, que no nos convirtieron, me voy contento, pero aún no logramos el objetivo principal que es llegar a la final. Quedan 90 minutos".

Habíamos hablado de la importancia de ganar el partido, no podíamos ponernos objetivos de 2 goles o que no nos hagan gol, obviamente a través de un plan, una idea, un juego, y lo logramos. 2- 0 es muy bueno, pero no definitivo. Para llegar a la final, hay que jugar mejor que hoy (por ayer)", cerró el entrenador de Boca Juniors, tras el triunfo.