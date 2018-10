Amenazó con matar y con prenderle fuego a su ex pareja, en la camioneta

25/10/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un hombre de 45 años denunció a su ex pareja, quien tras una discusión verbal, lo amenazó de muerte y sostuvo que le prendería fuego a su camioneta. La denuncia fue radicada en la oficina del Menor y la Mujer, donde el damnificado, con domiciliado en el barrio San Martín, manifestó ante los uniformados que se encontraba en concubinato con la acusada y que producto de la relación nacieron dos hijas. Además expresó que se encuentra separado desde hace once meses, aproximadamente. Más tarde sostuvo que el motivo de su presencia en la dependencia sería porque minutos antes mantuvo una discusión con su ex, por diferencias de vieja data. En ese cruce verbal, la acusada lo habría amenazado de muerte y para luego retirarse del lugar. No conforme con ello, más tarde regresó y volvió a amenazarlo, pero en este caso que le maniestó que le prendería fuego "con camioneta y todo". Del hecho tomó intervención la fiscalía de turno y se dispuso que se eleve la causa en el estado en que se encuentra.